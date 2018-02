Ganderkesee Die Grippewelle macht auch vor den Laienschauspielern der Speelkoppel Hoyerswege nicht Halt. Da mehrere Mitglieder des Ensembles erkrankt sind, fällt die geplante Theateraufführung in der Aula des Gymnasiums Ganderkesee am heutigen Freitagabend aus. Doch es gibt bereits einen neuen Termin: Die Aufführung der Komödie „Wer is dor in mien Lief togang“ wird am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr im Gymnasium nachgeholt. Die Theaterkarten behalten ihre Gültigkeit.