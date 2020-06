Delmenhorster In Verkehrskontrolle: Mit 1,28 Promille in Ganderkesee unterwegs

Ganderkesee Zu tief ins Glas geschaut hatte ein Autofahrer aus Delmenhorst am Sonntagnachmittag: Bei einer Verkehrskontrolle auf der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee gegen 17.20 Uhr bemerkten Polizeibeamte Alkoholgeruch bei dem 54-Jährigen. Ein Test ergab dann einen Blutalkoholwert von 1,28 Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe unternommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen ihn wurde außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer eingeleitet.

