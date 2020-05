Derzeit vier Corona- Infizierte

Ganderkesee Eine neu registrierte Infektion mit dem Coronavirus gibt es im Landkreis Oldenburg. Die Gesamtzahl beträgt jetzt 242 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Sonntag, 12 Uhr). Von der Gesamtzahl 242 gelten aktuell 227 Personen als wieder genesen. Elf Personen sind verstorben. Somit gibt es aktuell derzeit vier bestätigte an Covid-19-Erkrankte im Landkreis. In Quarantäne befinden sich 20 Personen, die vier an Covid-19 Erkrankten sind bereits eingerechnet.

Bei den aktuell vier Erkrankten handelt es sich um Personen aus den Gemeinden Ganderkesee (3) und Hatten (1). In den Gemeinden Dötlingen, Großenkneten, Hude und Wardenburg sowie der Samtgemeinde Harpstedt und der Stadt Wildeshausen gibt es derzeit keine nachgewiesenen Erkrankten.

