Ganderkesee Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entwendeten am Wochenende Diebe aus einem Rohbau in der Adelheider Straße in Ganderkesee neben einem grünem Makita Baustellenradio auch diverses hochwertiges Markenwerkzeug im Gesamtwert von rund 1300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ganderkesee unter Telefon 04222/94 460 in Verbindung zu setzen.