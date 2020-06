Dirk Wieting Schnackt Mit Markus Aksoy: Seine Familie ist bald nicht mehr die einzige Kostbarkeit im Leben

Ganderkesee Darauf können wir uns alle freuen: In der ehemaligen Bäckerei Garde, mitten im Ortskern von Ganderkesee, wird noch in diesem Monat ein neues Eiscafé eröffnen. Der Name „KostBar“ macht neugierig. „Kost“, steht für kulinarische Köstlichkeiten. Neben original italienischen Eissorten werden Frühstück à la carte, Kaffeespezialitäten, Kuchen, belgische Waffeln und Antipasti angeboten. Die zweite Silbe steht für Soft- und Longdrinks sowie erlesene Weine. Die Inhaber sind Markus Aksoy und Ehefrau Helen.

Markus Aksoy ist in Ganderkesee kein Unbekannter, denn der 32-jährige lebt schon seit 26 Jahren hier. Seine Familie kam vor über 40 Jahren aus Midyat (Türkei). Markus ist in Delmenhorst geboren und zunächst auch aufgewachsen. Da seine Eltern in Ganderkesee den „Hellas Grill“ hatten, verlegten sie auch ihren Wohnort hierher. Markus war das Nesthäkchen von vier Kindern. Auf die Frage: „Was hast Du in Kindertagen am liebsten gemacht?“ kommt die kurze Antwort: „Essen“. Papas Gyros konnte er nie widerstehen.

Das blieb nicht ohne Folgen, bis seine Mutter die Reißleine zog und ihren Markus auf Diät setzte. Die Wochenenden verbrachte Markus oft bei seiner Oma in Delmenhorst und Diät war hier nicht angesagt, ganz im Gegenteil: Markus holte nach, was er in der Woche entbehren musste. Seine Mutter wunderte sich, dass die Diät keine Wirkung zeigte.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Markus war ein talentierte Fußballer und er hätte es beim TSV Ganderkesee und anderen Vereinen weit bringen können. Eine Verletzung am Meniskus und ein Kreuzbandriss setzten seiner hoffnungsvollen Karriere ein schnelles Ende. Ein Onkel war Fitnesstrainer. Er machte mit Markus viel Sport und stellte ihm einen Ernährungsplan auf. „Nachdem die ersten Kilos weg waren, hat mich mein Ehrgeiz gepackt und ich bin zu meinem Idealgewicht gekommen.“

Probleme hatte Markus nicht nur mit seinem Gewicht, sondern auch in der Schule, besonders in der Orientierungsstufe. Lieber half er im Hellas Grill, als zu lernen. Seine Eltern redeten ihm ins Gewissen und mit der siebten Klasse kam die Wende. Markus machte auf der Hauptschule seinen Realschulabschluss und besuchte die Höhere Handelsschule in Delmenhorst.

Seine große Leidenschaft war sein Computer, den er mühelos zerlegen konnte. Da er IT-Systemelektroniker werden wollte, blieb er ein weiteres Jahr auf der Höheren Handelsschule, mit dem Schwerpunkt „Informatik“. Gleichzeitig absolvierte er seinen erweiterten Realschulabschluss. Voller Elan ging es dann zum Wirtschaftsgymnasium, aber nach zwei Jahren wurde ihm das Lernen zu viel. „Ich wolle eine Ausbildung machen und Geld verdienen!“

Leichter gesagt, als getan. Von seinen unzähligen Bewerbungen blieben nur Absagen übrig. In der Zwischenzeit verdiente er seinen Lebensunterhalt bei seinen Eltern. Diese mussten ihren Imbiss 2008 aufgeben, weil der Platz für den Famila-Neubau gebraucht wurde. Markus arbeite nun im Restaurant „Olympia“, das seinem Onkel Yakup Eker gehört.

Er hatte die Hoffnung fast aufgegeben, als er 2009 einen Ausbildungsplatz zum Groß- und Außenhandelskaufmann in einem Oldenburger Sanitätshaus bekam. Weiterhin arbeitete er in jeder freien Minute im „Olympia“. Mit 24 Jahren hatte er seine Ausbildung erfolgreich beendet, übernehmen konnte ihn das Sanitätshaus aber nicht. Er wechselte nach Bassum zu einer Zulieferfirma für Mercedes. Hier arbeitete Markus in der Waschanlage, und das in drei Schichten. Da er im gastronomischen Bereich von seiner Familie viel gelernt hatte, machte er sich mit der Lounge und Bar „OPRA“ in Ganderkesee selbstständig. OPRA und seine Arbeit, das wurde selbst für Markus zu viel und er konzentrierte sich auf sein Lokal.

Gerne besucht Markus auch andere Restaurants, darunter das „Athen“ in Delmenhorst. Helen, die Tochter des Inhabers, bediente dort. Markus war von ihr so fasziniert, dass das „Athen“ sein Stammlokal wurde. Irgendwann wurden die Telefonnummern ausgetauscht und heute sind beide ein glückliches Ehepaar. Im November 2018 machte Sohn Paulus das Glück perfekt. Auf die Frage nach Hobbys antwortet Markus: „Mein Hobby ist meine Familie. Die ist mir wichtig und kostbar!“ – und damit sind wir wieder beim Namen des neuen Eiscafés.