Hunde: Corona erschwert Vereinsleben doppelt

Ganderkesee /Dötlingen Rennen, Springen, Balancieren, Slalom laufen. Zwar müssen auch die Menschen körperlich fit sein, wenn sie den Agility-Sport betreiben, aber vorrangig geht es um die Hunde. Sie überwinden die Hindernisse in einer hohen Geschwindigkeit. Ganze Turnierreihen werden für die Vierbeiner und ihre Besitzer ausgerichtet. Doch dafür braucht es erstens das passende Equipment. Und das kostet eine gute Stange Geld – was in Zeiten von Corona ein Problem darstellt. Und zweitens müssten Turniere bzw. Vereinssport generell erlaubt sein. Auch das hat das Coronavirus in diesem Jahr bislang verhindert.

Neue Ausrüstung nötig

Detlef Hegeler kommt gebürtig aus Delmenhorst, seit vielen Jahren lebt er jetzt in Harpstedt. Mit seinem Hundesportzentrum namens „Train Pool“ bietet er Kurse und Seminare für alle Interessierten im Agility-Sport an.

Auf der Campingplatzanlage am Falkensteinsee in der Gemeinde Ganderkesee hat er ein Gelände gemietet, auf dem auch der Verein „Agility Team Train Pool“ trainiert. „Die Hindernisse gehören mir, der Verein darf sie nutzen. Doch die Sicherheitsauflagen wurden verändert, wir bräuchten neue Ausrüstung und eigentlich auch eine Zeitmessanlage“, erklärt Hegeler das Problem. Nur mit einer solchen Anlage seien künftig Turniere zugelassen. Normalerweise hätte sich der Verein die Summe durch die Turniere der kommenden zwei Jahre zusammengespart. Doch wegen Corona fiel das in diesem Jahr aus. „Selbst wenn die Auflagen gelockert werden würden: Die Hygiene-Bestimmungen und die Personenanzahl könnten wir gar nicht wirklich kontrollieren“, erzählt Hegeler von seinen Bedenken. Denn das Trainings- und somit auch das Turniergelände seien nur über den Campingplatz zugänglich. Etwa 5500 Euro bräuchte der Verein, „deshalb hoffen wir stark, dass es spätestens im nächsten Jahr wieder richtig los geht.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Ebenso im Vereinsleben eingeschränkt ist seit der Corona-Krise der Verein für Deutsche Schäferhunde von der Ortsgruppe in Wildeshausen. Der Vereinssitz liegt in Dötlingen-Busch. Hier können Hundehalter Unterstützung bei der Ausbildung in den Bereichen Unterordnung, Fährtenarbeit, Schutzdienst und Schautraining bekommen.

Eva Röschmann ist die Frau des 1. Vorsitzenden Ingolf Röschmann. Sie berichtet von den vergangenen Wochen: „Das Vereinsheim wurde von Beginn an geschlossen, und wir nutzen es noch immer nicht. Wir dürfen uns nur draußen auf dem Gelände aufhalten.“

Abstand schwierig

Bei normalen Treffen sei das derzeit geltende Abstandsgebot gut einzuhalten. „Doch wenn es um den Schutzhundedienst und die Ausbildung geht, wird das schon schwieriger“, so Röschmann. Sie geht ins Detail: „Die Hunde müssen zum Beispiel lernen, an den Arm zu springen. Wie sollen Hundeführer und Trainer da Abstand halten?“

Ansonsten habe der Verein die Krise bislang noch einigermaßen gut wegstecken können, wie Röschmann berichtet. „Wichtig ist nur, dass es bald auch wieder bergauf geht.“