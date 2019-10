Ganderkesee Zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Gemeindeverwaltung zuletzt 20 Ganderkeseer für ihr herausragendes ehrenamtliches Engagement geehrt hat. Im kommenden Jahr findet die Auszeichnung „WIR in Ganderkesee“ zum zehnten Mal statt. Bis zum 6. Dezember können Kandidaten vorgeschlagen werden.

Ganderkeseer Vereine, In­stitutionen und Organisationen, aber auch Privatpersonen, sind aufgerufen, Menschen vorzuschlagen, denen eine Ehrung zustehen könnte. Ausgezeichnet wird der Einsatz in den Bereichen Soziales, Kultur, Jugend und Sport oder in anderen Belangen.

Eine Jury wird nach den Kriterien „Bedeutung für das Gemeinwohl“, „Dauer der Tä-tigkeit“, „Vorbildfunktion“, „Zeitaufwand“ und „Einzigartigkeit“ eine Auswahl aus allen eingereichten Vorschlägen treffen. Um den Einsatz der vorgeschlagenen Person einschätzen zu können, müssen die Vorschläge möglichst ausführlich begründet werden.

In den Bürgerbüros im Rathaus und in Bookholzberg ist ein Vorschlagsbogen erhältlich. Zudem kann das Formular auf der Gemeinde-Homepage ausgefüllt und sofort abgeschickt werden. Dort finden sich auch weitere Informationen über die Veranstaltung „WIR in Ganderkesee“. Den genauen Termin will die Verwaltung zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

„Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Menschen die Chance nutzen, eine in herausragender Weise engagierte Person für eine Auszeichnung vorzuschlagen“, erklärt Meike Saalfeld, Mitorganisatorin der Veranstaltung. Für Rückfragen steht sie unter Telefon 04222/ 4 46 10 zur Verfügung.