Entsorgung In Der Gemeinde Ganderkesee: Die Müll-Moral lässt deutlich nach

Ganderkesee Auch das ist eine Folge der Corona-Krise: Seit der Schließung der Wertstoffhöfe nimmt die Vermüllung der Landschaft zu. In Ganderkesee hat sich der Fahrener Weg unter „Mülltouristen“ längst als Abladestätte herumgesprochen. Doch seit dem vergangenen Wochenende haben Spaziergänger selbst aus Wäldern und entlegenen Winkeln illegale Müllentsorgungen gemeldet.

„Durch die Krisensituation bleiben die Entsorgungsanlagen des Landkreises bis auf Weiteres für sämtliche Anlieferungen geschlossen – zur Unterbrechung von Infektionsketten und zum Schutz der Mitarbeiter vor Ort“, sagt Kreissprecher Oliver Galeotti. Noch sei auch für Grünabfälle keine Lösung gefunden.

Höchste Priorität werde in der Corona-Krise auf die Aufrechterhaltung der Behälterabfuhr gelegt. Personal der zur die Entsorgung von Haus- , Biomüll und Gelben Säcken beauftragten Firmen könne nicht anderweitig eingesetzt werden. Zur Entsorgung stünden den privaten Haushalten derzeit nur die Abfallbehälter auf dem Grundstück zur Verfügung. Der Kreis verweise auf die Möglichkeit einer zusätzlichen Saison-Biotonne. Eventuell könnten die Grünabfälle auch kompostiert werden, so Galeotti.

Keinesfalls sollten Waldgrundstücke, Gräben oder andere Areale in der freien Natur belastet werden. Doch in Woche vier der Krise bröckelt offenbar bei vielen Bürgern der Wille, die Ordnung aufrecht zu erhalten: Der Bürsteler Fuhrenkamp bietet derzeit ebenso wie der Fahrener Weg oder Abschnitte des Riedenwegs ein Bild der totalen Vermüllung: Teppichreste, Baustoffe, Grünabfälle – die Liste der Verstöße ist lang. Und sogar unter einem Abfall-Verbotsschild neben der Sporthalle am Steinacker habe Unbekannte dreist Grünschnitt deponiert. • Für Auskünfte zur Abfallentsorgung steht die Abfallberatung des Landkreises unter Telefon 04431 / 85-671 und 85-343 zur Verfügung. Dort können auch Verstöße gemeldet werden; per unter E-Mail: abfallwirtschaft@oldenburg-kreis.