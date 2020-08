Erfolge bei Klimaschutz eingefordert

Ganderkesee Die Ganderkeseer Grünen-Fraktion macht Druck in Sachen Klimaschutz: In einem Antrag an Bürgermeisterin Alice Gerken fordert Fraktionschef Dr. Volker Schulz-Berendt, die Klimaschutzinitiativen der Gemeinde zusammen mit Vertretern von Rat und Verwaltung an einem „Runden Tisch Klimaschutz“ zu versammeln. Das Gremium solle Projekte zum Klimaschutz vorbereiten, indem Voraussetzungen, Chancen und Risiken sowie Mittelbedarf und Finanzierung geklärt würden.

Ferner fordert Schulz-Berend, Ziele und Teilziele sowie deren Überprüfung festzulegen sowie für jede Maßnahme ein Budget festzusetzen und in den Haushaltsplan aufzunehmen. Ziel sei die Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen. Auch Umwelt- und Artenschutz gelte es zu berücksichtigen. Zudem beantragt der Fraktionschef der Grünen, ein Controlling zur Überprüfung des Erfolgs der Maßnahmen zu installieren.

Als Begründung führt Schulz-Berendt die im November 2019 und Juni 2020 vorgelegten Berichte des Klimaschutzmanagers an, die gezeigt hätten, „dass die seit dem Ratsbeschluss vom März 2012 durchgeführten Bemühungen zum Klimaschutz zu keiner messbaren Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen“ geführt hätten.