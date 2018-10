Geben am 11. 11. Krönchen und Zepter ab: Prinzessin Julia I. und Prinz Lars I. BILD: Hergen Schelling Geben am 11. 11. Krönchen und Zepter ab: Prinzessin Julia I. und Prinz Lars I. BILD: Hergen Schelling

Höhepunkt diesmal erst im März

Zum dritten Mal starten Ganderkesees Narren am 11. 11. im „Haus Adelheide“ in die neue Session. Um 19 Uhr beginnt das Bühnenprogramm, anschließend geben die noch amtierenden Prinzenpaare – Julia I. (Ewig) und Lars I. (Hüneke) sowie bei den Kindern Merle I. (Thiemann) und Paul I. (Frey) – Krönchen und Zepter an ihre Nachfolger weiter.

Die Karten für den Eröffnungsabend sind so gut wie vergriffen, vermutlich gelangen keine mehr in den Verkauf. Nach dem offiziellen Programm – etwa ab 22 Uhr – ist die Faschings-Party aber wieder offen für alle. Der Eintritt kostet dann 5 Euro.

Die 68. Session ist wieder eine ziemlich lange: Erst am Sonnabend, 2. März, steht mit dem Umzug der Höhepunkt des närrischen Trubels auf dem Programm. Die Büttenabende finden am 15. und 16. Februar sowie 22. und 23. Februar statt. Kinderfasching ist am Sonntag, 17. Februar.