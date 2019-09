Ganderkesee Regelmäßige Fortbildungen sind für Erzieher und Pädagogen unerlässlich. Aus diesem Grund organisiert das Jugendamt des Landkreises Oldenburg Fachtage und Fortbildungen für Tagespflegepersonen und Familienlotsen.

Am Samstag, 14. September, gab es im Kreishaus in Wildeshausen einen Fachtag zum Thema „Partizipation von Kleinkindern in der Tagespflege“. Unter der kundigen Leitung der Dozenten Manou Creutzmann und Dennis Meiners – beides erfahrene Krippenberater – lernten die insgesamt 42 Teilnehmer dort Wichtiges über die dialogische und wertschätzende Beteiligung von Kindern im Kommunikationsprozess.

Nach einem mit theoretischen Vorträgen gefüllten Vormittag gab es am Nachmittag dann auch praktische Übungen zur Partizipation von Kleinkindern: Soll ich einem Kind die Schuhe anziehen, damit es schnell geht? Oder darf es probieren, dies soweit wie möglich selbst zu tun? Wasche ich dem Kind die Hände oder unterstütze ich es dabei, sich die Hände selber zu waschen?

Für Kindertagespflegepersonen bieten solche alltäglichen Situationen eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Kinder in ihrem Lernprozess zu unterstützen. Dabei werden auch Selbstständigkeit, das Selbstbewusstsein und der Umgang mit anderen Menschen gefördert.

Wer sich für die Tätigkeit als Kindertagespflegeperson interessiert, kann übrigens noch kurzentschlossen bei einem aktuell laufenden Qualifikationskurs der regioVHS Ganderkesee-Hude im Alten Rathaus in Ganderkesee teilnehmen. Dieser dauert insgesamt zehn Monate, die Kurszeiten sind wöchentlich donnerstags von 18 bis 21.30 Uhr, sowie jeweils an einem Samstag im Monat von 9 bis 14 Uhr. Ein weiterer Kurs ist bereits für das Frühjahr 2020 geplant. Die Teilnahme kostet 300 Euro, aber nach Erteilung einer Pflegeerlaubnis durch das Jugendamt des Landkreises werden 200 Euro davon rückerstattet.

Weitere Informationen zu diesem Angebot gibt es im Familien- und Kinderservicebüro des Landkreises Oldenburg bei Claudia Zuchgan unter Telefon 04431/85 262 oder per Mail an claudia.zuchgan@oldenburg-kreis.de.