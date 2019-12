Ganderkesee Zu einem größeren Polizeieinsatz ist es in der Nacht zu Donnerstag in Ganderkesee im Ortsteil Heide gekommen. Eine 57-jährige Frau soll in einem Wohnhaus von einem 38-jährigen Mann bedroht worden sein, teilt die Polizei mit. Sie selbst konnte das Haus verlassen und rief um 1.14 Uhr die Polizei.

Die Polizeibeamten konnten nicht in das Gebäude eindringen. Da die 57-Jährige ausgesagt hatte, dass der Mann bewaffnet sei, wurde Unterstützung durch das Spezialeinsatzkommando (SEK) Hannover angefordert. Die Einsatzkräfte stürmten schließlich am frühen Morgen das Wohnhaus, wobei sie ein Ablenkungsmanöver starteten. Dabei kam es zu einer „kleinen Detonation“, wie die Polizei mitteilt.

Der 38-Jährige wurde tot aufgefunden. Er soll sich während des Einsatzes selbst getötet haben, teilt die Polizei mit. Der Einsatz sei gegen 6.15 Uhr beendet gewesen.