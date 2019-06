Ganderkesee Seine auffällige Silhouette hat über Jahrzehnte hinweg das Panorama im Ganderkeseer Freibad geprägt und wohl jeder Badegast am Heideweg hat schon mal von einer der Plattformen aufs Wasser hinab geblickt, um schließlich zu springen. Das ist jetzt Geschichte: Der alte Sprungturm im Freibad wurde am Dienstag im Zuge des derzeit laufenden Umbaus abgerissen. An seiner Stelle entsteht eine neue Sprunganlage, wodurch sich die Kosten der Bad-Erneuerung um 162 000 Euro erhöhen. Das Geld wird im Nachtragshaushalt 2019 zur Verfügung gestellt.

„Der alte Turm hatte eine gewisse Symbolik, deshalb haben wir geprüft, ob er zu vertretbaren Bedingungen erhalten werden kann“, sagte der Erste Gemeinderat Rainer Lange auf Nachfrage der NWZ. Nach gutachterlicher Prüfung habe der zuständige Betriebsausschuss jedoch einen Neubau empfohlen. Problematisch waren laut Lange vor allem die nicht normgerechten Abstände der Sprungplattformen zueinander und die zu geringen Abstände zu den Beckenrändern. Im Falle einer Sanierung wären viele Kompromisse in der Nutzung und Gestaltung erforderlich gewesen.

Zur Erinnerung an den alten Sprungturm wurde ein Teil des charakteristischen Bogens gesichert. „Wir prüfen, diesem Bogenstück einen würdigen Platz im neuen Freibad zu geben“, kündigte Lange an.