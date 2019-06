Ganderkesee Stell dir vor, es ist Freitag, und keiner geht demonstrieren. Derart lässt sich die für gestern Mittag angekündigte zweite „Fridays for Future“-Demonstration in Ganderkesee zusammenfassen. Bis auf die Organisatorinnen, Sabine Donecker-Hoffmann und ihre Tochter Anna, die Schülerin am Gymnasium ist, war niemand zum verabredeten Treffpunkt beim Schulzentrum Am Steinacker gekommen.

Wer fordert, muss auch leisten



Niemand kam zur Demo

„In der Anmeldung war die Rede von 20 Leuten“, sagte Lutz Auffarth, Stationsleiter der Polizei Ganderkesee, der die Demonstration auf dem Weg zum Rathaus begleitet hätte. „Ich hab’s schon befürchtet“, sagte Sabine Donecker-Hoffmann, die Mitglied bei „Parents for Future“ ist, einer Vereinigung von Eltern, die „Fridays for Future“ unterstützen. „Die Schüler hatten bei der Probe-Europawahl im Gymnasium noch stark pro Klima gewählt, keine Ahnung was da jetzt los ist.“

Die erste Ganderkeseer „Fridays for Future“-Demo im März wurde ein überraschender Teilnahmeerfolg – mehr als 80 Schüler hatten sich trotz des schlechten Wetters eingefunden. Donecker-Hoffmann: „Letztes Mal, als wir mit Plakaten hier standen, wollten alle mitmachen.“ Eine Beurlaubung für ihre Tochter beim Gymnasium sei jetzt kein Problem gewesen, berichtete sie. Als Begründung hatte sie angegeben, dass die Veranstaltung vormittags passieren müsse, um politischen Druck aufzubauen. „Das hat auch geklappt.“

„Parents for Future“ hat in Ganderkesee insgesamt fünf Mitglieder. „Meine Motivation ist Zukunftsangst“, sagte Donecker-Hoffmann. Das Thema Klimaschutz müsse für die junge Generation ihrer Tochter wichtig sein.

Bürgermeisterin wartete

Der Ausfall der zweiten Ganderkeseer „Fridays for Future“-Demonstration ist für die Bewegung insofern schade, da Bürgermeisterin Alice Gerken zusammen mit Klimaschutzmanager Lars Gremlowski bereits auf die Schüler gewartet hatte, um mit ihnen zu sprechen, wie sie der NWZ berichtete.

„Wir hätten uns gerne mit Schülern unterhalten.“, sagte Lars Gremlowski. Er findet es wichtig, dass diese sich aktiv für das Klima und die Zukunft einsetzen. „,Fridays for Future’ ist als sehr positiv zu bewerten.“ Potenzielle Themen für einen Dialog sind laut Gremlowski Mobilität im ländlichen Bereich, CO2-Einsparungen oder auch Schottergärten und Insektenschutz.

Sabine Donecker-Hoffmann kündigte an, dass die „Parents for Future“ in Ganderkesee keine weiteren Demonstrationen mehr organisieren werden. „Jetzt muss was von den Schülern kommen“, sagte sie, „das ist zumindest meine Meinung.“

Auch am Samstag Für Klimaschutz demonstrieren Klimaschutzmanager Lars Gremlowski ruft alle Schüler, die hinter der Idee von „Fridays for Future“ stehen, dazu auf, am Samstag in Bremen zu demonstrieren. Um 11 Uhr beginnt dort am Hauptbahnhof die Demonstration „Taten statt Warten – Klimaschutz jetzt!“, die später mit den Teilnehmern durch die Innenstadt ziehen und mit einer Kundgebung gegen 13.30 Uhr an den Neustadtswallanlagen enden soll. „Daran teilzunehmen ist meiner Ansicht nach sehr wichtig“, sagt Gremlowski, der selbst mitmachen will.

Allerdings will sie, zusammen mit den anderen Eltern, weiterhin zum Thema Klimaschutz informieren. „Unterschriften sammeln funktioniert auch sehr gut“, sagte Sabine Donecker-Hoffmann, ein darüber hinausgehendes Engagement werde dagegen eher seltener.