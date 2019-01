Ganderkesee „Wir gehören zusammen“ lautet das Motto, unter dem die Sternsinger in diesem Jahr für Kinder mit Behinderungen sammeln, die in Entwicklungsländern leben. Den offiziellen Auftakt in der Gemeinde Ganderkesee bildete am Donnerstag der Besuch von rund 40 Sternsingern aus den Kirchengemeinden Ganderkesee, Stenum und Bookholzberg im Rathaus.

Für Bürgermeisterin Alice Gerken ist es immer wieder „ein ganz bewegender Moment hier zu stehen und euch singen zu hören“. Mit diesen Worten bedankte sich Gerken bei den rund 40 Sternsingern, die am Donnerstagabend den Segen ins Rathaus brachten. Zuvor hatten die Kinder und Jugendlichen aus den katholischen Gemeinden St. Bernhard (Bookholzberg), St. Michael (Stenum) und St. Hedwig (Ganderkesee) zusammen gesungen – unterstützt von Kindern aus den ev.-luth. Gemeinden. „Für uns ist das eine ökumenische Veranstaltung“, betonte Annette Dick, die die Stenumer Sternsinger betreut.

Schokolade und Segen

Zum Dank gab es von der Gemeindeverwaltung nicht nur eine Spende für die Sammelbüchsen, sondern auch eine süße Gabe, überreicht von Fachdienstleiter Christian Hallanzy. „Das ist Schokolade aus dem Weltladen, fair gehandelt“, so Bürgermeisterin Gerken.

Natürlich musste auch noch der Segensspruch an die Wand des Rathauses geschrieben werden. Diese Aufgabe teilen sich traditionell die Kinder aus den drei katholischen Gemeinden. Den Anfang machten Merle (15) und der jüngste Sternsinger Benjamin (4), beide aus St. Bernhard. Den Segensspruch vervollständigten dann Miriam (12) aus Ganderkesee und der ebenfalls zwölfjährige Norwin aus Stenum.

Für Miriam und auch für Benjamin war es das erste Mal, dass sie den Segen an die Wand des Rathauses schreiben durften. Viel mehr Erfahrung hatte derweil Merle. Die 15-Jährige feiert in diesem Jahr nämlich ein kleines „Jubiläum“: Seit zehn Jahren zieht sie Jahr für Jahr als Sternsingerin los. „Ich kann anderen helfen, das finde ich gut“, sagte sie nach der Segnung des Rathauses. Außerdem mache es ihr Spaß, mit den anderen Sternsingern von Haus zu Haus zu ziehen. Das Beispielland, auf das im Rahmen der 59. Sternsinger-Aktion in diesem Jahr besonders hingewiesen wird, ist Peru.

Sternsinger unterwegs

Von Haus zu Haus ziehen dann an diesem Wochenende zahlreiche Kinder und Jugendliche – allein in Stenum sind 32 Jungen und Mädchen als Sternsinger unterwegs. Die Sternsinger besuchen die Menschen nur nach vorheriger Anmeldung. Am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Januar, klopfen die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Hedwig an die Türen in Ganderkesee. Mit dem Zeichen 20*C+M+B*19 bringen die Kinder, als Heilige Drei Könige verkleidet, den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen.

Am Samstag ab 9.30 Uhr und Sonntag ab 12.30 Uhr – nach dem Dankgottesdienst um 11 Uhr – bringen die Mädchen und Jungen in Bookholzberg den Segen in die Häuser und sammeln für benachteiligte Kinder.

Die Sternsinger aus Stenum, darunter auch wieder Merle, sind am Sonntag von 10 bis 13 Uhr in Stenum, Schierbrok, Elmeloh und Rethorn unterwegs. Zuvor findet um 9 Uhr ein Aussendungsgottesdienst statt.