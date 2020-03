Ganderkesee Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht vorherzusagen, welches Ausmaß die Erkrankung in Deutschland nimmt“, schreibt das Ärztenetzwerk Curanexx mit Sitz in Ganderkesee in einer Stellungnahme zum aktuellen Infektionsgeschehen.

Die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen bitten ihre Patienten sowie Besorgte, die den Verdacht haben, sich mit dem Virus „Sars-CoV-2“ infiziert zu haben, in keinem Fall persönlich eine Arztpraxis aufzusuchen. Entweder sollten sie das Gesundheitsamt kontaktieren oder sich telefonisch bei ihrem behandelnden Arzt oder Hausarzt melden. Betroffene sollten zu Hause bleiben, ihre Aktivitäten auf das häusliche Umfeld beschränken und die Empfehlungen und Anweisungen befolgen, so die Bitte. Die Ärzteschaft verfolge aufmerksam die Entwicklung und Ausbreitung des Virus.

Zu der von „Sars-CoV-2“ ausgelösten Lungenerkrankung „Covid-19“ hat das Gesundheitsamt der Landkreises Oldenburg eine Telefonhotline eingerichtet. Fragen werden täglich, auch an Sonnabenden und Sonntagen, unter Telefon 04431/ 85 100 beantwortet. Ständig aktualisierte Informationen gibt es auch online beim Robert-Koch-Institut.