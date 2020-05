Ganderkeseer Freibad Vor Der Wiedereröffnung: Becken bekommen die finale Befüllung

Ganderkesee Im Ganderkeseer Freibad laufen die Vorbereitungen zur Wiedereröffnung auf Hochtouren. 22 Monate nach Beginn der umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten sollen Anfang Juli wieder die ersten Badegäste eingelassen werden. Wegen der Abstands- und Hygieneregelungen „wird es in diesem Jahr aber nicht so sein, wie wir uns das gewünscht hätten“, sagte Bäder- und Sauna-Geschäftsführer Henry Peukert am Dienstagabend im Bäderbetriebsausschuss.

In einem kurzen Lagebericht kündigte er die finale Befüllung der Becken für die zweite Juniwoche an. Damit verbunden sei die komplette Inbetriebnahme der Wasser- und Filtertechnik. Bis Ende Juni solle dann die endgültige Abnahme aller Arbeiten erfolgt sein.

Eine Eröffnungsfeier wird es wegen der Corona-Auflagen nicht geben. Am Betriebskonzept unter den aktuellen Hygienebedingungen werde noch gearbeitet, so Peukert.

Auf den Weg gebracht wurde in der Ausschusssitzung auch die Erweiterung der Parkmöglichkeiten für die Besucher von Freibad und Saunahuus. Wie berichtet, sollen die vorhandenen Parkflächen nördlich und östlich der Gebäude am Heideweg so erweitert werden, dass statt bisher 94 Autos 148 Fahrzeuge dort Platz finden. Auch für Fahrräder wird dort mehr Platz geschaffen. Um an heißen Tagen den großen Besucherandrang auffangen zu können, strebt die Gemeinde außerdem den Kauf eines Grundstücks neben dem Wohnpark am Fuchsberg an, das als Überlauf-Parkplatz dienen soll. Der Ausschuss votierte einstimmig für die geplanten Maßnahmen.