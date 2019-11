Ganderkesee Zuhause hat sie zwar ein kleines Büro, ihre Kunden trifft sie auf Wunsch aber an nahezu jedem Ort in der Region: Bettina Ott hat sich mit einem mobilen Reisebüro selbstständig gemacht. Die Ganderkeseerin kennt sich in der Tourismusbranche gut aus, denn schon in jungen Jahren war es der Traum der 48-Jährigen, im Reisebüro zu arbeiten.

Nach der Schulzeit hatte Bettina Ott, die in Ganderkesee aufwuchs, kein Interesse an einem Studium und begann 1991 eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau in Bremen. „Das waren noch ganz andere Zeiten“, erinnert sie sich an die frühen 90er Jahre. „Ich habe damals Fahrkarten per Hand ausgefüllt und Preise für Flüge und Karten in einem Kursbuch gewälzt, das war so dick wie ein Telefonbuch. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.“

Veränderung annehmen

Dass sich ihre Branche im Laufe der Jahre vor allem durch das Internet stark verändert hat, findet Ott aber nicht schlimm. „Man sollte Veränderungen nicht verfluchen“, ist sie überzeugt.

Gearbeitet hat sie bisher immer als Angestellte in Reisebüros, sowohl örtlichen als auch von zuhause aus in Onlinebüros, seit dem 1. November aber ist Bettina Ott selbstständig. „Ich habe mir überlegt, wenn nicht jetzt – wann dann?“ sagt sie. Dass sie damit zeitlich genau in die Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook geraten ist, bereitet ihr keine wirklich großen Schwierigkeiten. „Die Insolvenz von Cook ist mir natürlich schon etwas reingegrätscht“, so Ott. Kleine Reisebüros seien aus der Sache aber tatsächlich gestärkt hervorgegangen. „Weil es da immer einen Ansprechpartner gibt, der nicht wechselt und sich erinnert.“

Persönliche Beratung geschätzt

Auch wenn die eigene Urlaubsbuchung im Internet heute denkbar einfach sei, wüssten viele Menschen eine Beratung zu schätzen. „Es gibt mittlerweile so eine Flut von Angeboten, da wird man erschlagen“, weiß Ott. „Und viele Kunden denken auch nicht an alle Kleinigkeiten, die man besser vorab regelt.“

Ein zunehmend großes Thema ist dagegen der Umweltschutz. „Gut ist eine Kreuzfahrt nicht fürs Klima, da brauchen wir uns nichts vormachen“, sagt Ott. Reedereien würden das Problem aber nicht unter den Tisch kehren: Viele Schiffe nutzten mittlerweile Naturgas statt Schweröl. Bei Flügen können Kunden oft auch eine freiwillige CO2-Abgabe zahlen. „Da tut sich was. Die Branche wird insgesamt umweltbewusster“, findet sie.

Kundengespräche sind wichtig

Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist für Ott das persönliche Gespräch mit Kunden: „Ich mache das wirklich gerne.“ Da kommt auch die Mobilität ihres Reisebüros ins Spiel, denn Bettina Ott fährt auch raus zu Kunden. „Bis nach Bremen oder Oldenburg fahre ich wohl für ein größeres Reiseangebot“, sagt die Ganderkeseerin. Allerdings hat sie in den ersten Wochen ihrer Selbstständigkeit die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen doch gerne zu ihr nach Hause kommen. „Zumindest einmal zum Kennenlernen.“ Generell können Kunden sie jederzeit telefonisch oder online erreichen, auch abseits von klassischen Öffnungszeiten. Ott: „Wer am Wochenende beim Frühstücken etwas plant, kann mich direkt kontaktieren.“

Keine Belastung für Familie

Für ihre Familie – ihren Ehemann und zwei der drei Kinder, die noch zuhause wohnen – bedeutet die neue Selbstständigkeit keine Belastung im häuslichen Alltag. „Als ich zeitweise im Onlinebüro gearbeitet habe, gab es feste Zeiten, wo meine Bürotür auch verschlossen bleiben musste“, erklärt Ott. „Jetzt kann ich es mir selbst einteilen, wie ich es möchte. Und jetzt sind hier ja alle groß.“

Die Arbeit als Tourismuskauffrau ist für Bettina Ott ein Traumberuf. „Ich wusste schon mit 13 Jahren, dass ich ins Reisebüro will“, erinnert sie sich. Während ihrer Mutterschutzzeiten schnupperte sie in andere Berufsfelder hinein, „aber das war am Ende alles nicht das richtige für mich.“

Der eigene Urlaubstraum

Die Begeisterung für ihre Arbeit ist bis heute gebliebem. „Für mich ist das eine Berufung und kein Beruf“, sagt Ott. Ob sie als Vermittlerin von Traumurlauben auch ein eigenes Wunschziel für eine Reise hat? Lange muss Bettina Ott für de Antwort nicht überlegen: „Ja, ich würde wirklich gerne mal nach Patagonien. Die Landschaft da ist ganz toll, das steht auf meiner Liste der Dinge, die ich gerne noch erleben will.“