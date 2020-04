Gemeinsam Stark: Damit die Großeltern Skype und Facetime verstehen

Ganderkesee Zuhause bleiben ist das Gebot der Stunde, Begegnungen finden überwiegend am Bildschirm statt. Aber nicht jeder beherrscht die verschiedenen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation auf Anhieb: Viele Ältere zum Beispiel, die bisher wenig Erfahrung gesammelt haben mit Skype, Whats­app oder Facetime, brauchen Erklärungen.

Hier setzt die Ganderkeseer Softwareschmiede Ascora an: mit „ScreenVideo“, einem Programm zum einfachen Erstellen von Erklärvideos. Normalerweise kostet es 30 Euro, in der Coronakrise indes verschenkt Ascora das Tool kostenlos an alle, die sich dafür interessieren. „Wir wollen uns damit bei den Menschen bedanken, die derzeit Erstaunliches schaffen“, betont Ascora-Geschäftsführer Sven Abels, „sowohl bei denen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, als auch bei allen, die zuhause Beruf und Kinder, die Pflege der Angehörigen oder die Isolation bewältigen.“

Die Idee sei von Kunden gekommen, sagt Christiane Uhlir, die bei Ascora für das Marketing zuständig ist. „Sie haben uns erzählt, dass sie älteren Angehörigen bildlich erklären möchten, wie beispielsweise ein Videoanruf über Skype getätigt wird.“ Darüber hinaus gab es Anfragen von Lehrern und Schülern, die mit Erklärvideos Lehrmaterial erarbeiten wollten. „Da haben wir uns gesagt: Wenn es so viele brauchen, dann machen wir das kostenlos“, berichtet Uhlir. Und die Resonanz sei „bombastisch“: In den ersten vier Tagen hätten schon rund 8000 Interessenten das Programm bestellt.

Gleichzeitig möchte das Ganderkeseer Software-Unternehmen mit der Aktion das Deutsche Rote Kreuz unterstützen: Auf der Ascora-Homepage, über die das Programm bestellt werden kann, gibt es einen Link zum Corona-Nothilfefonds des DRK. „Wir haben schon öfter mit dem Roten Kreuz etwas gemeinsam gemacht“, sagt Christiane Uhlir. „Die Leute bekommen unser Tool kostenlos, aber sie dürfen natürlich gern für das Rote Kreuz spenden.“