Ganderkesee Im Gymnasium Ganderkesee herrscht auch während der Ferien Hochbetrieb: Der Landkreis Oldenburg nutzt als Träger die unterrichtsfreie Zeit für aufwendige Sanierungsmaßnahmen. „Wir sind am Bauen und haben noch knapp zwei Wochen – die brauchen wir auch“, sagte Ludger Krone, stellvertretender Schulamtsleiter beim Landkreis und zuständig für die Baumaßnahmen in Ganderkesee.

Umfangreiche Arbeiten

Insgesamt sieben naturwissenschaftliche Unterrichts- und Vorbereitungsräume werden derzeit saniert. Dazu kommen drei Musikräume sowie diverse Flure im Erdgeschoss und zwei Treppenhäuser, die ebenfalls erneuert werden. Die Arbeiten sind umfangreich: „Heizung, Sanitär, Elektrik, Decken, und Streichen“, zählte Krone auf.

Die aktuellen Maßnahmen stellen die Fortsetzung des sogenannten Schulbauprogramms des Landkreises dar. Im vergangenen Jahr waren bereits mehrere naturwissenschaftliche Räume und die Sporthalle des Gymnasiums erneuert worden. Auch Außenflächen und der Schulhof wurden jetzt umgestaltet.

In den Osterferien dieses Jahres wurde mit den aktuellen Arbeiten begonnen, die zum Ende der Sommerferien ihren Abschluss finden sollen. „Wir haben zu Ostern erste Abbrucharbeiten und danach während des Unterrichts ein bisschen was gemacht“, erklärte Krone. Das Ziel, die Baumaßnahmen zum Beginn des neuen Schuljahres abzuschließen, sieht er selber als schwierig: „Das wird schon knapp, es ist halt sehr viel zu tun.“ Im Falle des Falles würden einige Arbeiten wie etwa Malerarbeiten später nachgeholt. Rund 480 000 Euro plant der Landkreis in diesem Jahr insgesamt für Baumaßnahmen im Gymnasium ein.

Sanierungen bis 2021

Die Pläne für weitere Sanierungen stehen bereits: Im kommenden Jahr sollen die Cafeteria und andere Innenräume des Gymnasiums erneuert werden, dafür sind 640 000 Euro eingeplant. Für 2021 stehen mehrere allgemeine Unterrichtsräume sowie das Selbstlernzentrum – früher die Bibliothek – zur Sanierung an, was 320 000 Euro kosten soll. Auch der Brandschutz wird abschnittsweise erneuert.

Der ursprüngliche Zeitplan des Landkreises sah vor, dass das Gymnasium bis 2020 komplett saniert werden sollte. Aufgrund von Änderungen der Finanzplanung wurde der letzte Abschnitt jedoch zweigeteilt und wird deshalb ein Jahr länger dauern. Das Gesamtvolumen des seit nunmehr über zehn Jahre laufenden Schulbauprogramms im Gymnasium Ganderkesee wird, so der Landkreis, voraussichtlich elf Millionen Euro betragen.