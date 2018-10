Handeln liegt ihm im Blut

Ganderkesee Es ist schon mehr als beeindruckend, wenn ein junger Mensch bei einem großen Unternehmen als Auszubildender angefangen hat und heute der Chef von 650 Mitarbeitern ist – und 80 Prozent davon mit Namen kennt. Für seinen beruflichen Aufstieg waren allein Fleiß, Ehrgeiz, und harte Arbeit ausschlaggebend. „Ich hatte immer das Ziel vor Augen, etwas Großes zu erreichen“, sagt Brahim B. Stitou (39), Geschäftsführer der Firma Atlas GmbH mit Sitz in Ganderkesee, Delmenhorst und Vechta, sowie der Schwesterfirma in Stuttgart.

Brahim Stitous Eltern kamen in den 60er Jahren von Marokko nach Delmenhorst. Brahim war das zweitjüngste von fünf Kindern. Schon als Junge tüftelte er gerne. Zunächst mit seinen geliebten Lego-Bausteinen und später nahm er beispielsweise Radios auseinander. „Ich war immer neugierig und wollte wissen, wie alles funktioniert“, erinnert er sich.

Brahim war gerade elf Jahre alt, als sein Vater verstarb. Nun musste seine Mutter ihn und seine vier Schwestern alleine durchbringen. „Es hat uns nie an etwas gefehlt“, blickt Brahim dankbar zurück. Trotzdem begann er schon früh, sein eigenes Geld zu verdienen. Er trug Zeitungen aus oder ging auf den Flohmarkt. Er kaufte Gegenstände, um sie gewinnbringend wieder zu veräußern. Das Handeln machte ihm großen Spaß. Brahim hatte noch keinen Führerschein, da kaufte er sich schon Gebrauchtwagen, verschönerte sie von außen und von innen, um sie dann wieder zu verkaufen. Später hatte er neben seinen Beruf auch noch einen Handyladen in der Delmenhorster Innenstadt mit mehreren Angestellten. 2007 verkaufte er das gut gehende Geschäft.

Nach seinem Schulabschluss wollte Brahim erst auf dem Bau arbeiten. Auch sein Vater hatte als Kranführer auf dem Bau gearbeitet. Nach einem Schulpraktikum merkte er aber: „Im Winter draußen in der Kälte arbeiten, das ist nichts für mich.“ Er entschied sich für den Beruf des Industriemechanikers und begann 1996 eine Ausbildung bei Atlas in Delmenhorst. Die Arbeit in der Werkstatt machte ihm viel Spaß. Nach seinem Abschluss wurde er als Geselle in der Lackiererei eingesetzt. „Ich wollte mehr und dafür habe ich so hart wie möglich gearbeitet“, erzählt Brahim Stitou.

Er ging zur Werksleitung: „Ich kann mehr, nutzen sie das.“ Er folgte dem Vorschlag der Werksleitung und bewarb sich auf interne Stellenausschreibungen. Dort wurde er gefragt: „Haben Sie Fortbildungen?“ Das ließ sich Brahim nicht zweimal sagen und machte in Abendkursen seine Ausbildung zum Industriemeister. Als angehender Meister war er nun für den Einkauf verantwortlich. 2005 wechselte er ins Werk Ganderkesee und war hier für die Beschaffung von Ersatzteilen zuständig. Da ihm das Handeln im Blut lag, holte er immer wieder gute Einkaufspreise heraus, was der Werksleitung nicht verborgen blieb.

So wurde ihm auch der Einkauf für den Mutterkonzern Terex übertragen. Daher war er viel im Ausland unterwegs. „Die beste Gelegenheit, meine Englischkenntnisse zu verbessern“, so Brahim Stitou. Die große Finanzkrise 2007/2008 ging auch an Atlas nicht spurlos vorbei. Das Unternehmen geriet in Schieflage und 2010 erwarb Fil Filipov Atlas. Brahim war nun im gesamten Unternehmen für die Kostenreduzierung verantwortlich. „Ich war seinerzeit nicht überall beliebt, aber ohne einige unangenehme Entscheidungen, die mir nicht immer leicht gefallen sind, wäre das Unternehmen nicht da, wo es heute ist“, erklärt Brahim Stitou.

Als 2012 der Werksleiter in Urlaub war, übernahm Brahim seine Vertretung. Das bedeutete: Um 6 Uhr morgens ging es los und nach der Arbeit in der Halle wartete noch die Büroarbeit – und das oft bis 23 Uhr. In diesen drei Wochen konnte er auch diese Abteilung optimieren.

Brahim bekam nun die Leitung aller drei Produktionsstandorte übertragen. 2013 die Krönung seiner bisherigen Laufbahn: Brahim Stitou ist seitdem alleiniger Geschäftsführer für das gesamte Unternehmen. „Ich bin der Eigentümer, er ist der Boss“, sagt Atlas-Eigentümer und US-Investor Fil Filipov.

Auf seine beeindruckende berufliche Laufbahn angesprochen, meint Brahim Stitou: „Man muss gewillt sein, mehr zu leisten als verlangt wird.“

Auch privat hat Brahim sein Glück gefunden. Bei einem Urlaub in der Heimat seiner Vorfahren lernte er Najia kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Bevor Brahim wieder nach Deutschland zurückkehren musste, verlobten sich die beiden kurzerhand. Najia war 18 und Brahim 21 Jahre alt, als sich beide 2001 das „Ja-Wort“ gaben. Schon 2000 hatte er sich ein Haus in Delmenhorst gekauft, das er zum Teil selbst renovierte – und das während seiner Meisterausbildung und neben dem normalen Job. Zur mittlerweile großen Familie Stitou gehören die Kinder Yassin (16), Sakarija (14), Dunja (8) und der vier Wochen alte Younes. „Arbeit ist mein Hobby“, erzählt Brahim Stitou. „Ich bin glücklich und habe ein sehr erfülltes Berufs- und Privatleben.“

Brahim B. Stitou,Geschäftsführer der Atlas GmbH