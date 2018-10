Ganderkesee /Heide Im Dunkeln lagen in den vergangenen Tagen gleich mehrere Straßen in der Gemeinde Ganderkesee: An drei Orten war aus verschiedenen Gründen die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Mittlerweile seien aber alle Schäden behoben, teilte Patrick Gnädig vom Kommunalservice Nordwest am Mittwoch auf Nachfrage der NWZ mit. Es habe eine Vielzahl an Anrufen von Bürgern gegeben, sagte er.

An der Bergedorfer Straße in Ganderkesee war bereits vor zwei Wochen bei Baggerarbeiten an einer Grundstückszufahrt das Kabel der Straßenbeleuchtung durchtrennt worden. Es habe eine Weile gedauert, den Schaden zu finden und zu beheben, so Gnädig. Seit Dienstagabend brenne das Licht hier aber wieder. Vandalismus nannte Gnädig als Ursache für die vorübergehende Dunkelheit an der Urneburger Straße und in den dort befindlichen Wohngebieten Helmut-Denker-Weg und Kruses Kamp. Am vergangenen Sonnabend war dort eine Stromsäule beschädigt worden. Ab Mittwochabend sollte die Beleuchtung aber wieder funktionieren.

Und in Heide lag der Ausfall der Straßenbeleuchtung im Bereich Heuweg/Strohpadd an einem technischen Defekt. Dieser war erst am Dienstag aufgetreten und konnte laut Kommunalservice bereits am Mittwoch behoben werden.