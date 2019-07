Ganderkesee Die Sommerhitze ist wieder zurück: Am heutigen Donnerstag sollen die Temperaturen in der Gemeinde auf rund 37 Grad Celsius klettern – gefühlt sollen es gar mehr als 40 Grad werden. Gibt es für Erwachsene da auch Hitzefrei?

Deutlich früher Feierabend

Zumindest für die Angestellten der Bäckerei Krützkamp kann die Frage mit Ja beantwortet werden: „Wir machen um 13 Uhr Ladenschluss in allen Filialen“, erklärte Marion Wedemeyer, Assistentin der Geschäftsführung. Man habe den Wetterbericht verfolgt und entschieden, dass es der Belegschaft nicht zuzumuten sein, bei knapp 40 Grad im Café zu stehen. „Auch unsere Produktion, die Bäcker, Konditoren und Fahrer haben eine kürzere Schicht“, sagte Wedemeyer. „Die kommen dann einen Tag später erholt zurück.“ Zusätzlich werde es für den Verkauf wie auch die Produktion kalte Getränke geben. Auf Facebook ging die Ankündigung von Krützkamp viral und wurde hundertfach kommentiert und positiv bewertet. „Damit haben wir gar nicht gerechnet“, freute sich Wedemeyer.

Verpflichtende Öffnungszeiten

Etwas weniger Glück haben die Kollegen der Bäckerei Tönjes. „Ich würde es wirklich gerne allen unseren Mitarbeitern gönnen“, sagte Geschäftsführerin Sabine Tönjes. Das Problem sei, dass die Bäckereikette viele Filialen in Märkten habe und sich daraus verpflichtende Öffnungszeiten ergeben. „Da können wir nicht eher raus, das gibt Ärger mit den Vermietern.“ Immerhin seien diese Arbeitsplätze klimatisiert und eine Lockerung bei der Arbeitskleidung werde auch durchgewunken, so Tönjes weiter. „Nächste Woche wird es ja zum Glück wieder kühler“, gab sie sich hoffnungsvoll.

Keine Krawatten mehr

Eine weniger strenge Arbeitskleidung genießen auch die Mitarbeiter der Vereinigten Volksbank in Ganderkesee. „Die Krawatten haben wir seit Montag gestrichen“, sagte Vorstandsmitglied Jürgen Kikker. Verfrühter Feierabend sei generell nicht möglich, aber untereinander dürften die Mitarbeiter ihre Zeiten anpassen. „Wir sind ja flexibel“, betonte Kikker. „Die Bank muss funktionsfähig sein, ansonsten können die Mitarbeiter das unter sich abstimmen.“ Zusätzlich gebe es auch kühle Getränken für alle. „Wir wollen unsere Leute gut versorgen“, so Kikker.

Etwas mehr Freiräume gibt für die Mitarbeiter von Meyers Zimmerei in Habbrügge. „Wenn es so warm ist, versuchen wir eher anzufangen und früher Feierabend zu machen“, sagte Inhaber Fred Meyer. „Es hilft uns ja nichts, wenn einer kopfüber geht.“ Das dürften die Mitarbeiter im Zweifelsfall auch alleine entscheiden.

