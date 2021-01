Hospizkreis Ganderkesee-Hude: Trauerarbeit macht auch im Lockdown keine Pause

Ganderkesee /Hude Eine feierliche Runde mit mehreren Teilnehmern und bei einer Tasse Kaffee war unter den gegebenen Umständen nicht möglich – dennoch wollte Vorstand und Koordinatoren des Hospizkreises Ganderkesee-Hude die Aufnahme ihres 250. Vereinsmitglieds nicht ungewürdigt lassen: Am Mittwoch hieß Vorstandsmitglied Annegret Ullmann in der Geschäftsstelle des Hospizkreises in Ganderkesee unter strikter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln Jutta Schlarmann willkommen.

„Gleichwohl sind wir sehr erfreut darüber, dass sich auch in diesen schwierigen Zeiten Menschen für die Ziele des Hospizkreises begeistern können und mit Ihrer Mitgliedschaft den Verein unterstützen möchten“, sagte Annegret Ullmann. Wie Holger Lebedinzew, 2. Vorsitzender des Hospizkreises mitteilt, wird Jutta Schlarmann zukünftig auch in der Sterbebegleitung für die Betroffenen da sein. Die Ganderkeseerin werde zunächst in einem Kursus zur Hospizbegleiterin ausgebildet, bevor sie dann im Netzwerk der aktiven Sterbebegleiter tätig wird.

Bei seinen Aktivitäten wird der Hospizkreis Ganderkesee-Hude aktuell durch die Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen ausgebremst. So dürfen aktuell weder (physische) Zusammenkünfte der ehrenamtlichen Begleiter stattfinden, noch Trauergruppen, Trauercafés und Trauerspaziergänge. Dennoch lässt der Hospizkreis Trauernde während des Lockdowns nicht allein: Unter Telefon 0160/ 99 64 39 44 können jederzeit Einzeltrauergespräche vereinbart werden.

Mehr Infos unter www.hospizkreis-ganderkesee-hude.de