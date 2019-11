Ganderkesee Am vergangenen Donnerstag, 14. November, beschloss der Deutsche Bundestag, eine Masern-Impfpflicht bis zum 1. März 2020 für Kinder in Kitas und Schulen. Damit bleiben den Verantwortlichen bundesweit rund vier Monate, die praktische Umsetzung auf den Weg zu bringen.

Noch kein Thema im Landkreis

Auf Kreisebene ist die Umsetzung der Impfpflicht noch kein Thema. „Die Ideen dazu muss uns jetzt der Gesetzgeber liefern“, sagte Oliver Galeotti, Pressesprecher des Landkreises Oldenburg. Die Ausgestaltung der Vorgaben komme mit der gesetzlichen Pflicht – nicht eher: „Abläufe, wie man es machen könnte, besprechen wir nicht vorher.“

Generell sei die Impfsituation im Landkreis gut. „Wir haben eine hohe Impfrate gegen Masern, auf die wir aufsetzen“, so Galeotti. Zukünftig sei aber zu klären, ob die Zuständigkeit, wie bisher beim Thema Impfung, beim Gesundheitsamt des Landkreises bleibt oder ob Kommunen stärker involviert werden. Galeotti: „Wir fühlen uns nicht unvorbereitet, haben aber einfach noch keine festen Konzepte.“

In Ganderkesee ein frisches Thema

In Ganderkesee gibt es ebenfalls keine definierten Abläufe für die Überprüfung der kommenden Impfpflicht – zumindest noch nicht. „Das ist ein frisches Thema für uns“, wie Gemeindesprecher Hauke Gruhn erklärte. Mit den Kitas, die sich in Trägerschaft der Gemeinde befinden, sei man dazu aktuell im Gespräch.

Bislang konnten Kita-Träger selber bestimmen, ob es in den eigenen Einrichtungen eine Impfpflicht gibt. In Ganderkesee müssen Eltern bei der Erstaufnahme in einer Gemeinde-Kita deshalb jetzt schon den Nachweis erbringen, dass Impfungen oder eine ärztliche Beratung über den Impfschutz des Kindes erfolgt sind. Wenn dieser ausbleibt, muss das Gesundheitsamt benachrichtigt werden – von der Teilnahme an der Kita wird ein ungeimpftes Kind in Ganderkesee bislang aber nicht ausgeschlossen.

Prüfung von Schulkindern

Die Masern-Impfung beschränkt sich jedoch nicht nur auf Kitas, auch Schulkinder werden bei der Einschulung durch Mitarbeiter des Gesundheitsamtes untersucht. „Wir spekulieren, dass da zukünftig auch Impfpässe vorgezeigt werden müssen“, sagte Gruhn, konkrete Informationen über die Handhabe gebe es aber noch nicht. Auch sei derzeit unklar, wer im Falle eines Schulwechsels für die gesundheitliche Überprüfung von Kindern zuständig ist.

Eine weitere Baustelle ist der Impfschutz von Gemeindemitarbeitern im Umfeld von Kitas und Schulen. Gruhn: „Bei Lehrern ist die Landesschulbehörde zuständig, inwieweit wir uns um die Mitarbeiter der Gemeinde kümmern müssen, erfahren wir noch.“

Ungeimpfte Kinder bleiben zuhause

Klar ist aber jetzt bereits, dass Kinder, die nicht geimpft sind oder geimpft werden können, zuhause bleiben müssen, wenn in einer Einrichtung ein Krankheitsfall bekannt wird. „Bei entsprechenden Krankheiten auch sehr lange – da gibt es fest vorgeschriebene Zeiträume, die eingehalten werden müssen“, erklärte Anna Grotheer, Leiterin der katholischen Kita St. Bernhard in Bookholzberg. Dazu gebe es auch regelmäßige Dienstbesprechungen bei der Gemeinde Ganderkesee, an der auch alle nichtkommunalen Einrichtungen beteiligt sind.

Eine konkrete Handhabe bezüglich der Impfung gegen Masern gibt es jetzt bereits in der gemeinschaftlichen Kinderarztpraxis Göddertz, Thomé und Senner in Ganderkesee. „In unserer Praxis haben wir uns aufgrund der zurückliegenden Masernepidemien schon vorab geeinigt, nur noch Kinder zu behandeln, die vollständig gegen Masern geimpft sind“, so die Praxis.

Schutz von Ungeimpften

Dabei gehe es um den Schutz von Kindern, die aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen ungeimpft sind und sich im Wartezimmer anstecken könnten. „Diese Verantwortung können und wollen wir nicht übernehmen“, heißt es, weshalb die Impfpflicht ab dem 1. März 2020 begrüßt werde. Mit einem erhöhten bürokratischen Aufwand oder weiteren notwendigen Vorbereitungen für die kommende Impfpflicht rechnet die Kinderarztpraxis allerdings nicht.