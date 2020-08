In Sauna wird wieder gewedelt

Ganderkesee Gute Nachricht für die Besucher des Saunahuus’ in Ganderkesee: „Der Deutsche Sauna Bund erlaubt wieder die Durchführung von Aufgüssen mit Wedeln, so dass wir hier ein Stück weiter zur Normalität zurückkehren und wieder Aufgusszeremonien anbieten dürfen“, teilte Henry Peukert, Geschäftsführer der Bäder und Saunabetriebsgesellschaft, jetzt mit.

Bereits in der Woche zuvor waren die Zutrittsregelungen weiter gelockert worden: Eine Online-Reservierung ist nicht mehr zwingend erforderlich für einen Besuch. Wer jedoch sicher Einlass ins Saunahuus erhalten möchte, kann gegen eine Reservierungsgebühr von einem Euro den Eintritt weiterhin zum gewünschten Datum online buchen. „Auch hat sich im laufenden Betrieb herausgestellt, dass wir die Zeitfenster in der Sauna nicht benötigen, so dass unsere Gäste wieder den kompletten Tag bei uns entspannen können“, ergänzt Peukert.