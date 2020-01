Ganderkesee Für Polizei und Feuerwehr ist der Jahreswechsel in der Gemeinde Ganderkesee recht ruhig verlaufen. Die Polizei sprach von wenigen „anlasstypischen“ Einsätzen. Laut dem Ganderkeseer Ortsbrandmeister Axel Hollmann rückten die Ortswehren Ganderkesee und Schierbrok-Schönemoor an Silvester einmal zur Löschhilfe nach Delmenhorst aus. Den Balkonbrand an der Langenwischstraße löschten die Anwohner aber selbst. Neujahr wurde noch ein Feuermelder in der Elmeloher Jugendpsychiatrie mutwillig ausgelöst.