Ganderkesee Längst beobachten Experten, dass sich infolge der Klimaveränderung auch die Zusammensetzung der heimischen Insektenwelt ändert. So ist die Hornissenschwebfliege in Mitteleuropa ist bislang ein seltener Gast gewesen. Und in Nordwestdeutschland wurde die Art nur unregelmäßig beobachtet.

Dennoch, berichtet der Ganderkeseer Diplom-Landschaftsökologe Dr. Klaus Handke, sei die Art kürzlich gleich zweimal im Süden des Orts Ganderkesee in einem Garten sowie einmal in den Delmenhorster Graftanlagen entdeckt worden.

„Offensichtlich ist diese Art, wie auch einige andere Insektenarten, darunter Pos­tillonfalter und Südliche Heidelibelle, aus dem Süden eingeflogen“, ist Handke sich sicher. Das 18 bis 22 Millimeter große Insekt ist nicht nur die größte Schwebfliegenart, sondern auch eine geflügelte Meisterin der Täuschung – sie imitiert das Aussehen von Hornissen. Andere Namen sind auch Riesenhummelschwebfliege oder Große Waldschwebfliege. Die Tiere fliegen von Mai bis September und sind vor allem auf Doldenblüten zu beobachten, wo sie Nektar saugen. Zur Eiablage dringt das Weibchen in Wespen- und Hornissennester ein. Dort ernähren sich die Larven von toten und sterbenden Insekten.