Ganderkesee Die Schweden knutschen schon lange und auch in Ganderkesee bekommt es langsam Tradition. Nein, nicht der Austausch von Zärtlichkeiten, sondern das Schreddern von Weihnachtsbäumen ist gemeint. Am Sonntag, 6. Januar, ist es wieder soweit und als Sahnehäubchen gibt es den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres gleich mit dazu.

Jugendfeuerwehren holen Bäume ab Zwei Jugendfeuerwehren sammeln am Samstag, 5. Januar, die abgetakelten Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende ein. Ab 9 Uhr sind die Jugendfeuerwehren Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor unterwegs. Wer seinen Baum loswerden möchte, muss sich allerdings anmelden, sonst kommen die fleißigen Sammler nicht vorbei: Telefon 0174/ 4 50 75 69 für Bookholzberg oder Telefon 04223/7076188 für Schierbrok- Schönemoor. Gesammelt wird in Bookholzberg, Teilen von Rethorn, Neuenlande, Hohenböken und Grüppenbühren durch die Jugendfeuerwehr Bookholzberg. Die jungen Kameraden aus Schierbrok-Schönemoor sind in Stenum, Heide, Hoykenkamp, Schierbrok, Schönemoor und Teilen von Elmeloh und Rethorn unterwegs. Mehr Infos unter Mehr Infos unter Mehr Infos unterhttp://bit.ly/2vlu9ff

Rund 450 Bäume wurden im vergangenen Jahr auf dem Marktplatz von der Firma Galabau-Kreye geschreddert, ob es dieses Jahr mehr werden, wird sich am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zeigen. Dann öffnen sowohl die Geschäfte als auch der Schredder.

Die Bäume müssen komplett abgeschmückt sein, sonst können sie nicht entsorgt werden. Jeder, der einen Baum abgibt, erhält einen „Knutschein“, der in den Geschäften im Ortskern eingelöst werden kann – allerdings nur am 6. Januar. Der Gutschein hat keinen festen Wert, sondern die Geschäfte entscheiden selbst, ob dieser einen festgelegten Nennwert hat oder beispielsweise Rabatt auf bestimmte Waren gewährt. Was in welchem Geschäft gilt, kann ab Samstag, 5. Januar, im Internet auf www.gantermarkt.de eingesehen werden. Übrigens: Wer sich mit seinem nadelnden Baum nicht das Auto verschmutzen möchte, der darf auch nur die Spitze mitbringen. Den „Knutschein“ gibt es dann trotzdem.

Der besondere Reiz des Knutschens liegt aber auch im Rahmenprogramm: Die Jugendfeuerwehr bietet auf dem Marktplatz wieder einen Weihnachtsbaumweitwurf an. Es stehen Bäume für Kinder, Frauen und Männer zur Verfügung. Wer in den einzelnen Kategorien am besten wirft, kann am Ende etwas gewinnen.

Das Schredderfest endet am Sonntag gegen 18 Uhr mit einer Feuershow. Zu Gast sind dieses Mal die Bremer Aktionskünstler „Freies Feuer“. Wer danach noch mit Freunden anstoßen will: Der „Hüttenzauber“ vor dem Don Gantero an der Wittekindstraße hat am Sonntag letztmals geöffnet.