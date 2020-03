Kolumne: Gastronom aus Leidenschaft ist in Ganderkesee längst fest verwurzelt

Ganderkesee Es ist schon ein besonderes Kompliment, wenn gesagt wird: „Schön, dass ihr da seid.“ So geschehen im „Olympia“ in Ganderkesee, als sich ein Gast mit diesen Worten verabschiedete. Gäste loben das gemütliche Restaurant auch wegen des familiären Flairs. Dafür sorgt Inhaber Yakup Eker (50), er weiß nur zu gut, was Familie bedeutet.

Eker ist das fünfte von neun Kindern. Die ersten Jahre verbrachte Yakup mit seiner Familie in seinem Heimatdorf Mizizah in Anatolien (Türkei). Sein Vater war dort Gemeindepfarrer, so drehte sich für die Familie alles um die Kirche. In der Türkei gehörten sie zur christlichen Minderheit der Aramäer, die im Südosten der Türkei beheimatet ist und aufgrund Ihres Glaubens verfolgt wurde. Die Aramäer gehören zu den christlichen Urgemeinden und sprechen heute noch aramäisch, die Sprache Jesu Christi.

Als die Familie immer mehr um ihr Leben fürchten musste, verkaufte sie 1979 ihr Hab und Gut und fand in Deutschland eine neue Heimat. Sein verstorbener Vater Süleymann gründete 1983 die erste aramäische Kirche Deutschlands in Delmenhorst. Viele ehemalige Dorfbewohner folgten nach Delmenhorst. Heute ist sein älterer Bruder Simon Pfarrer in dieser Kirchengemeinde, St. Johannes in Delmenhorst. Yakup wurde von seiner Mutter immer als „Drei-Tage-Christ“ bezeichnet, der immer nur an besonderen Feiertagen wie Weihnachten, Ostern oder Himmelfahrt in der Kirche zu sehen war.

Seine große Leidenschaft war und ist immer noch Fußball. Zunächst spielte Yakup beim TV Jahn und später beim SV Tur Abdin – immer als Mittelstürmer. Seit zwei Jahren hängen seine Fußballschuhe am Nagel. Sofern es sein Restaurant erlaubt, besucht er gerne ein Spiel seines Lieblingsvereins Werder Bremen. Mit einigen ehemaligen Werder-Spielern ist Yakup auf „Du und Du“. Sie waren schon häufig in seinem „Olympia“ zu Gast.

Yakup ist ein Gastronom aus Leidenschaft, diese berufliche Erfüllung fand er aber erst über Umwege. Bei Verwandten machte er ein Praktikum als Schneider. Das gefiel ihm anfangs, er absolvierte eine Schneiderlehre. In seiner freien Zeit arbeitete er im Restaurant „Akropolis“ in Delmenhorst. Das machte ihm so viel Spaß, dass er nach seiner Ausbildung Nadel und Faden in die Ecke legte und ganz in die Gastronomie wechselte. Im „Akropolis“ lernte er sein Handwerk als Koch in der Küche, aber auch im Service.

„In diesem Beruf habe ich mich wiedergefunden“, erzählt Yakup. Seine Schwester betrieb zu der Zeit den „Hellas Grill“ in Ganderkesee.

Sie gab ihm den Hinweis, dass der „City Grill“ in der Rathausstraße neu zu verpachten sei. Da er schon immer den Wunsch nach einem eigenem Restaurant und seine zukünftige Speisekarte schon im Kopf hatte, sah Yakup seine Chance gekommen. Ende 1993 unterschrieb er beim Inhaber Werner Hagstedt den Pachtvertrag. 1994 wurde renoviert und aus dem „City Grill“ wurde das „Olympia“.

Während andere mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen haben, war es bei Yakup immer gut besucht. „Wir wurden regelrecht überrannt“, erinnert er sich. Nach nur drei Jahren vergrößerte er sein Restaurant durch einen Umbau.

„Mittlerweile sind 26 Jahre vergangen, meine ersten Kunden kommen heute mit ihren Kindern und Enkelkindern. Wir sind eben eine große Familie“, sagt Yakup. Er ist zu Recht stolz auf die vielen Stammkunden. Seinen ersten Eindruck vom Ganderkeseer Fasching wird er nie vergessen: „Ich hatte 80 Plätze, aber über 300 Gäste“.

Yakup Eker ist in Ganderkesee nicht nur beruflich zu Hause, sondern hat dort inzwischen auch seinen Wohnsitz. Und ihm war nicht immer nur zum Lachen. Gleich in der Anfangsphase meldete sich das Kreiswehrersatzamt, man wollte ihn zur Bundeswehr einziehen. Da er das nicht wollte, entschied er sich für den Zivildienst beim Deutschen Roten Kreuz. „Am Tage Zivildienst, abends im Restaurant. Das ging so manches Mal rund um die Uhr“, erinnert er sich.

Nicht nur in dieser Zeit waren sein Team und vor allem sein Bruder Yuhanun eine große Stütze. „Nach dem Tod meines Vaters 1989 war Yuhanun nicht nur ein großer Bruder, sondern ein unersetzlicher Freund“. Vor vier Jahren verstarb Yuhanun plötzlich bei einem Urlaub in Mexiko. „Es war so, als wäre mir mein Herz herausgerissen worden. Ich war am Boden zerstört und wollte in dieser schweren Zeit mein Restaurant aufgeben“, erzählt er. Seine Familie war es, die ihn aufbauen konnten. Heute ist er glücklich, dass er sein „Olympia“ nicht aufgegeben hat. Yakup: „Beruflich habe ich mein Glück gefunden. Im privaten Bereich habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben.“