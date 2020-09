Kontrolle Auf Der Atlasstraße: In Ganderkesee berauscht mit Auto unterwegs

Ganderkesee Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Ganderkesee haben Polizeibeamte am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf der Atlasstraße einen 29-jährigen Autofahrer aus der Gemeinde Ganderkesee gestoppt. Sie stellten bei der Überprüfung fest, dass der Autofahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Daraufhin ordneten sie an, dass der Fahrer sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Auch wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.