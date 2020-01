Ganderkesee Für Hanna hatte sich der Sonderverkauf der Kostümbörse am Sonntag gelohnt: Die Neunjährige erstand einen grünen Dreispitz, den sie bei der Faschingsfeier in der Grundschule Bookholzberg tragen möchte, wenn sie sich als Gardemädchen verkleidet. Ansonsten wird sie in Rot auf die Bühne des Kinderfaschings treten: als Tänzerin in der Roten Garde.

noch kein Verkauf An diesem Montag, 17 bis 19 Uhr, öffnet die Kostümbörse in der Passage „Alte Eiche“ (Mühlenstraße 1) offiziell ihre Türen. Bevor aber der Verkauf von närrischer Bekleidung beginnt, werden zunächst ausschließlich ausgediente Kostüme angenommen. Die weiteren Annahme-Termine: Mittwoch, 8. Januar, 11 bis 13 Uhr, Freitag, 10. Januar, 17 bis 19 Uhr, Samstag, 11. Januar, 11 bis 14 Uhr, und Montag, 13. Januar, 17 bis 19 Uhr. Der Verkauf beginnt dann am Freitag, 17. Januar, 17 bis 20 Uhr, und endet am 31. Januar. Geöffnet ist samstags und mittwochs von 11 bis 14 Uhr sowie montags und freitags von 17 bis 19 Uhr.

Auch Jürgen Lüdtke, Vorsitzender des Ganderkeseer Seniorenbeirats, nutzte den Verkauf beim Schredderfest, bei dem ausschließlich neue Kostüme und Accessoires angeboten wurden, die aus einer Großspende an die GGV stammen. Lüdtke fand unter anderem einen Brustpanzer, den er mit Pappmaché verkleiden und zusammen mit einem Goldhelm aus seinem Fundus als Römerkostüm bei Motto-Partys tragen möchte.

Ein Spinnenkostüm möchte unterdessen Mareike Matuszcyk (12) beim Faschingsumzug tragen. Komplettiert hat sie es am Sonntag mit einer schwarzen Spinne.

An diesem Montag beginnen Elfriede Meyer, Christa Rediske und Brigitte Ewald –das Team der Kostümbörse – mit der Annahme von gebrauchten, aber gut erhaltenen Kostümen und Accessoires. Bei der 13. Auflage des Börsenhandels von GGV und NWZ gilt es wieder die Passage „Alte Eiche“ an der Mühlenstraße 1 (ehemals NWZ-Redaktion) anzusteuern. Dort war die Kostümbörse schon vor Jahren einmal untergebracht.