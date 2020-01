Ganderkesee Der Faschingsgruß „Ganderkesee hinein und he geiht“ kommt Melanie Bernard noch nicht so recht über die Lippen. Doch spätestens im nächsten Jahr will sie ihn drauf haben, denn dann möchte sie in Ganderkesee feiern. „Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier Karnevalisten gibt“, sagte die 40-Jährige, die mit ihrer Familie aus Bonn in die Region gezogen ist.

Deshalb geht es in diesem Jahr mit Mann und Kindern noch einmal zum Karneval ins Rheinland. Doch die Kostüme wurden am Samstag in der Kostümbörse in Ganderkesee ausgesucht. „Wir kaufen hier Kostüme, um in Köln Karneval zu feiern“, meinte Melanie Bernard. Während sie selbst bereits eine Krümelmonster-Verkleidung besitzt, probierten ihre Kinder Jonathan und Marlene Indianer- und Harlekinkostüme an.

Dass sich Karnevalisten aus Hochburgen wie Köln oder Düsseldorf beim Fasching in Ganderkesee mit Kostümen ausstatten, ist kein Einzelfall. „Unsere handgeschneiderten Kostüme gehen oft ins Rheinland“, berichtete Organisatorin Elfriede Meyer.

In der Kostümbörse in der Passage „Alte Eiche“ an der Mühlenstraße 1 werden auch Faschingsfans aus dem Umland fündig. Marion Hotes aus Sandkrug suchte mit ihren Zwillingen Merle und Sarah nach der passenden Verkleidung. „Wir haben hier schon oft was gefunden“, sagte sie.

In der ersten Woche haben Elfriede Meyer, Christa Rediske und Brigitte Ewald bereits zahlreiche Kostüme verkauft. Doch die waren nicht ausschließlich für den Fasching bestimmt. Manche Kunden seien auch zu Motto-Partys eingeladen und würden dafür etwas suchen, berichtete Elfriede Meyer. Eine bestimmte Vorliebe für ein Thema kann sie in diesem Jahr nicht ausmachen, doch es gibt Klassiker: „Flower Power geht immer“, hat die Organisatorin festgestellt. Für alle, die sich nicht gern komplett verkleiden möchten, hält das Team außerdem eine Fülle an Accessoires wie Hüte und Haarreifen bereit.

Auch Faschings-Insider wie GGV-Funkenmariechen Gina Sperling und ihre Mutter Susanne Sperling sichteten am Samstag die bunte Vielfalt an den Kleiderständern. „Ich habe mir gleich am Eröffnungstermin ein ganz tolles Indianerkostüm gekauft“, berichtete Susanne Sperling.

• Es gibt noch drei Termine, um eine tolle Verkleidung zu finden: Die Kostümbörse ist an diesem Montag, 27. Januar, von 17 bis 19 Uhr und am Mittwoch, 29. Januar, von 11 bis 14 Uhr geöffnet. Der letzte Verkauf ist am Freitag, 31. Januar, von 17 bis 19 Uhr.