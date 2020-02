Ganderkesee /Landkreis Das neuartige Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Infolgedessen gibt es immer mehr mit der neuen Lungenerkrankung „Covid-19“ Infizierte. Zu Fragen rund um das Thema hat das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg jetzt eine täglich besetzte Telefon-Hotline unter Telefon 04431/ 85 100 eingerichtet. Auch an Sonnabenden und Sonntagen werden – jeweils von 10 bis 12 Uhr – Fragen beantwortet. Ständig aktualisierte Informationen gibt es auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts und des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Mitte Februar beschlossen, die Lungenkrankheit „Covid-19“ zu benennen, das Virus wird als „Sars-CoV-2“ bezeichnet.

