Ganderkesee „Wir brauchen dringend FSJ’ler und BFD’ler“, sagte Christine Mengkowski, Sprecherin der Lebenshilfe Delmenhorst und Landkreis Oldenburg, am Montag bei einem Pressegespräch. Seit Jahren sei es schwierig, den Bedarf an Menschen zu decken, die ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) machen, „aber dieses Jahr ist es extrem“, so Mengkowski. Von den 30 Stellen, die zum 1. August bei der Lebenshilfe anfallen, seien derzeit erst zehn besetzt.

Positive Rückmeldungen

Dringend gebraucht werden Freiwillige an der Katenkamp-Schule in Ganderkesee. „Wir haben 62 Schüler in acht Klassen und je Klasse einen FSJ’ler zur Unterstützung in der pädagogischen Arbeit“, erklärte Christina Klotz, Leiterin der Katenkamp-Schule, „mit je 40 Stunden die Woche.“ Die Katenkamp-Schule sei sehr auf die Hilfe durch junge Menschen angewiesen, so Klotz, in allen Bereichen: Unterricht, Pausenbegleitung, Pflege oder auch in der Freizeit. „Die machen wichtige Arbeit für uns.“

Von den fünf Freiwilligen der Lebenshilfe aus dem vergangenen Jahr, die jetzt ausscheiden, gab es durchweg positive Rückmeldungen. „Ich wollte in den sozialen Bereich“, erzählte der 20-jährige Jonas Weniger, „auch wenn ich beruflich jetzt etwas völlig anderes machen werde.“ Er habe sich in seiner Zeit während des FSJ stark weiterentwickelt und könne den Einsatz jedem empfehlen. Im Herbst will Weniger ein Studium im Risikomanagement beginnen.

Auch Marieke Lampe will ihr freiwilliges Jahr nicht missen. „Ich will später nicht im sozialen Bereich tätig sein“, sagte die 19-Jährige, die ihren Dienst in der Hausgemeinschaft Vollersweg in Bookholzberg absolvierte. „Aber das war trotzdem eine gute Erfahrung.“ Sie strebt ein Studium in der Rechtspflege an.

Freiwilligenarbeit bei der Lebenshilfe Ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Lebenshilfe kann jeder zwischen 16 und 26 Jahren absolvieren, solange die Schulpflicht beendet ist. Die reguläre Dauer beträgt zwölf Monate, mit 25 Fortbildungstagen, 30 Urlaubstagen und 378 Euro Taschengeld pro Monat, plus Verpflegung. Der Bundesfreiwilligendienst richtet sich an Menschen ab 16 Jahren, deren Schulpflicht beendet ist. Die Regelzeit beträgt zwölf Monate, es gibt 25 Fortbildungstage, 30 Urlaubstage und 429 Euro Taschengeld plus Verpflegung.

Andere Zukunftspläne

Die Frage, ob die Höhe der Vergütungen abschreckend sei, verneinten die jetzigen Freiwilligen. „Das war total okay“, sagte Weniger, „allerdings habe ich in der Zeit auch noch zuhause gewohnt“. Die 18-jährige Emma Heil, die jetzt eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester beginnen will, ergänzte: „Wenn man bei der Bezahlung von Null kommt, ist das kein Problem.“

Stattdessen seien die Zukunftspläne bei jungen Menschen einfach anders. „Viele wollen nach der Schule ,rauskommen’“, so Lampe, etwa als internationale Au-pairs. Zumal diejenigen, die einen Hochschulabschluss besitzen, nahezu alle studieren wollten.

Dabei lässt sich die Zeit im FSJ oder BFD, je nach Berufsziel, durchaus anrechnen. „Für die Medizin wird das hier als Pflegepraktikum anerkannt“, sagte Heil. Für das nachträgliche Erlangen der Hochschulreife wird Freiwilligendienst ebenfalls angerechnet. „Im Lebenslauf macht sich das beim Arbeitgeber auch gut“, betonte Lampe.

Neue Anreize schaffen

Um den Kräftemangel zu bekämpfen, will die Lebenshilfe die Arbeit attraktiver machen. „Wir versuchen, Anreize wie Fahrtkostenabrechnungen zu schaffen“, sagte Mengkowski. Zusätzlich sei die Vergütung zum 1. August hin angehoben worden.

„Es gibt natürlich immer junge Leute, die entdecken, dass das nichts für sie ist“, räumte Christina Klotz ein. Bislang habe es bei der Lebenshilfe aber keine Abbrecher gegeben. „Wir bieten auch gerne Hospitationstage für Interessierte an“, sagte sie.