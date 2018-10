Ganderkesee Ob Bodennebel über abgeernteten Feldern, grasende Tiere in der Spätsommersonne, bunt gefärbte Bäume im Wald oder auch die Spätblüher aus dem eigenen Garten: Wie zeigt sich der Herbst in Ihrem Umfeld? Die NWZ sucht nach stimmungsvollen Herbstmotiven aus dem Landkreis Oldenburg.

Wer die schönsten Seiten des Herbstes bereits mit der Kamera einfangen konnte, schickt sein Foto bis Donnerstagmittag, 12 Uhr, per E-Mail (agentur@redganderkesee.de) oder über die Facebook-Seite der „Zeitung für Ganderkesee“ an die NWZ-Redaktion. Eine Auswahl der Fotos wird anschließend in der Zeitung abgedruckt. Bitte nicht vergessen, den Namen des Fotografen, seinen Wohnort und den Ort, an dem die Aufnahme entstanden ist, anzugeben.