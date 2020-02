Ganderkesee Etwas Wehmut war für manche Narren auf dem vierten Büttenabend dieser Session schon dabei: Prinzessin Lea I. hatte auf der Bühne mit den Tränen zu kämpfen. Umso ausgelassener wurde deshalb am Samstag noch einmal so richtig in der Festhalle gefeiert: während der Gruppenauftritte und der vielen Zugaben füllten sich die Gänge zwischen den Tischen immer wieder mit fröhlichen Tänzern. Mittendrin waren auch vier Freundinnen aus Ganderkesee: Tanja Wawrzinek (45), Petra Oetken-Brinkmann (45), Silke Eilemann (43) und Doris Neitzel (47).

„Wir sind schon ganz lange dabei, uns kennen hier alle“, sagte Doris. Seit mittlerweile über 20 Jahren sind die vier Freundinnen beim Fasching, und das nicht nur als Besucher: Funkenmariechen, Gardedame, Trainerin, Ehrendame und sogar Kellnerin – es gibt kaum eine Narretei, die sie nicht bereits ausprobiert haben. Nur die Kür zur Prinzessin fehlt noch in der Faschings-Vita. Das zeigt sich in der Festhalle auch in der Anzahl der Umarmungen: kaum jemand von den GGV-Narren geht am Tisch der Frauen vorbei, ohne Hallo zu sagen.

Ob nach so vielen Jahren nicht auch mal die Luft raus ist? „Das geht nicht ohne Fasching!“, sind die vier einstimmig überzeugt. Dieser habe sie als Freundinnen zusammengebracht und sei bis heute ein wichtiges jährliches Ereignis. Alle vier wohnen in der Gemeinde Ganderkesee, sind mittlerweile verheiratet und haben Kinder. Am 11. November fiebern sie immer noch gemeinsam mit, wer als neues Majestätenpaar gekrönt wird. „Das ist ein ganz besonderer Tag für uns“, wusste Doris.

Große Freude hat die Gruppe auch jedes Jahr bei der Wahl der Kostüme. „Da sprechen wir schon lange vorher drüber“, sagte Petra. Selber nähen sei allerdings bei keinen von ihnen eine Stärke: „Unsere Kompetenz liegt eher im Tragen der Kostüme.“ Mindestens ein Büttenabend gehört für die Gruppe jedes Jahr dazu. „Ich mache sogar zwei Abende mit“, sagte Silke. Durch die eigenen Kinder ist der Kinderfasching mittlerweile für alle auch ein Teil der fünften Jahreszeit geworden.

Dass im Programm immer wieder neue Ideen ausprobiert werden, finden die Freundinnen gut. Früher sei das Publikum vergleichsweise älter und eher im Anzug und Kleid als in einer Verkleidung gekommen, das heute bunte Treiben junger Menschen sei lebendiger. „Ich vermisse aber die Schunkellieder!“, gab Petra zu.

Den großen Festumzug um den Ring schauen sich die Frauen jeweils mit ihren Familien an. „Am Rosenmontag gehen wir aber traditionell zusammen los“, verriet Silke. Na denn: Ganderkesee, hinein und he geiht!