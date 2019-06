Ganderkesee „Das ist ein schleichendes Problem, das wir schon länger haben“, sagte Lothar Dittmar, Inhaber des gleichnamigen Speditionsunternehmens. Gemeint ist der Mangel an Fachkräften im Logistikbereich, speziell Lkw-Fahrer. Laut dem Bundesverband für Spedition und Logistik treten jährlich mehr als doppelt so viele Fahrzeugführer den Ruhestand an, wie neue dazukommen. Das führt dazu, dass Zugmaschinen unbesetzt stehenbleiben.

Für Dittmar gehen die Probleme mit dem generellen Fahrermangel aber erst los. „Wir machen viele Spezialtransporte“, erklärte er, „die gesamte Logistik für Atlas. Wir können nicht einfach irgendjemanden auf so einen Sattelzug setzen.“ Ersatz für diese speziellen Fahrer zu bekommen, sei derzeit schwierig. „Eine Stelle ist aktuell komplett unbesetzt“, so Dittmar, der 26 Lkw-Fahrer beschäftigt. Diesbezüglich geschaltete Annoncen hatten auch keinen Effekt: „Da gab es null Resonanz, das hatten wir bisher noch nie.“

Der Konkurrenzkampf zwischen Speditionen um die vorhandenen Fachkräfte sei hart, sagt Dittmar: „Fahrer werden schon länger ganz gezielt mit Prämien abgeworben.“ Daher sei es wichtig, sich als Unternehmen attraktiv zu machen. „Um die Leute zu halten, muss man schon gute Angebote machen.“

Einen Grund für den derzeitigen Mangel sieht Lothar Dittmar im Wegfall der Wehrpflicht: „Viele haben früher bei der Bundeswehr ihren Führerschein Klasse 2 gemacht, heute muss man dafür ein paar Tausend Euro auf den Tisch legen.“

Der Mangel an Fahrzeugführern im Detail Laut dem Bundesverband für Spedition und Logistik (DSLV) fehlen deutschlandweit mehr als 45 000 Fahrzeugführer, Tendenz steigend. Das hat Auswirkungen auf alle Lieferketten. Niedrige Löhne, unattraktive Arbeitszeiten und ein schlechtes Image erschweren die Nachwuchsfrage. Nach einer Studie der Weltbank könnten 2030 bis zu 150 000 Fahrer fehlen. Der Markt reagiert laut DLSV aber bereits mit einer„spürbaren“ Steigerung der Transportkosten. Kunden müssten sich auf höhere Preise einrichten. http://bit.ly/fahrerfehlen

Den Eindruck teilt auch Heiko Busch, dessen Unternehmen sich auf Viehtransporte spezialisiert hat. „Wo soll ein 21-Jähriger denn die 10 000 Euro für einen CE-Führerschein herbekommen?“, sagte er. Außerdem sei der Nachwuchs nach seiner Erfahrung zunehmend schlechter ausgebildet. „Die Jungs kennen sich nicht mit Fahrerkarten aus oder wollen beispielsweise nur mit Automatik fahren, das ist eine reine Katastrophe.“

Zehn Fahrzeugführer beschäftigt er momentan, an Bedarf mangelt es jedoch nicht. „Es ist schon vorgekommen, dass Wagen stehenbleiben mussten“, so Busch. Erschwerend kommt für ihn die Tatsache hinzu, dass die Ladung aus lebenden Tieren besteht. „Das ist ein extra Problem, weil wir Leute mit einem Befähigungsnachweis im Umgang mit Tieren brauchen“, sagte er, „das ist nicht jedermanns Sache, auch wenn der Job selbst nicht gefährlich ist.“

Eine weitere Schwierigkeit sei für ihn nicht nur der allgemein schlechte Ruf der Branche, sondern von Lebendtransporten speziell: „Wir gelten schnell als Tierquäler.“ Not macht bekanntlich aber erfinderisch – Heiko Busch sucht mittlerweile nicht mehr nur junge Fahrer. „Ich motiviere Rentner, die noch einen Schein haben, die notwendigen neuen Module zu absolvieren“, sagte er. „Ich bezahle denen das, die arbeiten es dann ab.“ So konnte er jüngst einen altgedienten Fahrer gewinnen, der die notwendigen Nachprüfungen bestand.

Als eine Konsequenz der anhaltenden Personalschwierigkeiten prognostiziert Berater Eike Westermann vom Umzugsunternehmen Mansholt eine Veränderung der Fahrzeugflotten: „Langfristig werden vermehrt 3,5-Tonner unterwegs sein“, sagte er.

Auch bei Mansholt kennt man das Problem, geeignete Fahrer zu finden: „Wir haben immer mehr Kunden und brauchen mehr Mitarbeiter“, so Westermann. „Für uns ist das doppelt schwierig, weil wir Fahrer brauchen, die auch physisch arbeiten können.“

Anzeigen schalte die Firma nicht mehr, weil das uneffektiv geworden sei. „Wir müssen direkt auf die Leute zugehen“, sagte Westermann. Die Hälfte der eigenen Fahrzeugführer sei deshalb selber ausgebildet, zusätzlich zu den fünf gewerblichen Fahrern haben auch vier Büroangestellte bei Mansholt einen Führerschein der Klasse CE für Last- und Sattelzüge.