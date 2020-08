Markt mit reduziertem Programm

Ganderkesee Als Sprecher der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine übermittelte Timo Vetter am Mittwoch eine schlechte Nachricht: Der Fasching fällt aus. In seiner Funktion als Vorsitzender des Vereins Gantermarkt konnte Vetter hingegen am gleichen Tag Gutes verkünden: Der Herbstmarkt in Ganderkesee findet statt.

An Stelle des sonst üblichen dreitägigen Trubels wird es wegen der Corona-Beschränkungen aber nur ein eintägiges Festprogramm am Sonntag, 20. September, geben. Genaueres zum Ablauf wolle Gantermarkt noch in dieser Woche bekanntgeben, sagte Vetter. „Es wird auf jeden Fall mehr als nur ein verkaufsoffener Sonntag.“ Geplant seien Aktionen auf dem Marktplatz und Marktgeschäfte, die sich über den Ortskern verteilen.