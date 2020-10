Mit dem VdK nach Usedom

Ganderkesee Viel Programm bietet der VdK-Ortsverband Ganderkesee seinen Mitgliedern auch im Oktober wieder. Los geht’s mit einer Urlaubsfahrt in der kommenden Woche, vom 8. bis 12. Oktober, nach Anklam/Usedom. Besucht werden Usedom und Rügen zusammen mit einer Reiseleiterin, zudem bleibt viel Zeit zur freien Verfügung. Ein Doppelzimmer ist aktuell noch frei. Für weitere Informationen und Anmeldung ist der VdK-Vorsitzende Dieter Strodt­hoff unter Telefon 04222/ 22 72 zu erreichen.

Anmeldungen sind auch noch möglich für die Modefahrt nach Bad Holzhausen am Teutoburger Wald am Mittwoch, 14. Oktober. Abfahrt ist um 9.30 Uhr beim Reisedienst Thiemann, An der Loge 1 in Ganderkesee. Im Preis von 35 Euro sind Busfahrt, Modenschau und eine Kaffeetafel enthalten. Der VdK weist ausdrücklich darauf hin, dass während der Busfahrten ein Mund-/Nasenschutz getragen werden muss.