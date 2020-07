Mit dem VdK in die Heide

Ganderkesee Es geht wieder los beim VdK in Ganderkesee: Die erste Ausflugsfahrt des Ortsverbandes nach fast einem halben Jahr Corona-Zwangspause führt am Freitag, 21. August, in die blühende Heide. Abfahrt ist um 10 Uhr beim Reisedienst Thiemann, An der Loge 1.

Nach einem Mittagessen in der Waldgaststätte Eckernworth geht es auf eine zweistündige Rundfahrt durch die Heidelandschaft bei Krelingen nahe Walsrode. Auf dem Heimweg ist noch eine Kaffeetafel vorgesehen. Im Bus muss ein Mund-/Nasenschutz getragen werden. Für weitere Informationen und Anmeldungen ist VdK-Vorsitzender Dieter Strodt­hoff unter Telefon 04222/ 2272 zu erreichen.