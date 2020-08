Nwz-Kolumne Schnack Am Wochenende: Von Weltmetropolen und reizvollen Stränden zurück nach Ganderkesee

Ganderkesee Was haben New York, Sydney, Bremen und Ganderkesee gemeinsam? Zwei Weltmetropolen, eine Großstadt und dazu Ganderkesee? Kann das passen? Alle vier sind wichtige Stationen im Leben von Stephan Wessels. Ganderkesee ist seine berufliche Heimat. Hier hat er im Februar das Geschäft („Optiker Wessels“) von Vater Rolf übernommen. Privat bevorzugt er Bremen – seit dem Tag seiner Geburt, vor 39 Jahren.

Schon früh war Stephan sportlich unterwegs. Viele Sportarten probierte er aus, hängengeblieben ist er beim Wassersport. Wegen des Geschäfts waren Fernreisen bei seinen Eltern nur selten möglich, dafür ging es an die Ostsee. Mit Begeisterung ließ sich Stephan auf dem Wakeboard von einem Motorboot ziehen. Windsurfen war ebenfalls angesagt. Und da das in den Wintermonaten hier nur schwer möglich ist, ging es in jungen Jahren auch schon einmal nach Costa Rica.

Diese Leidenschaft ist bis heute geblieben. Da Stephan aber nicht jede Woche an die Ostsee oder nach Costa Rica fahren kann, ist der Beachclub Ne­then ein idealer Platz für Wasserski und Wakeboarden. Mit Erreichen der Altersgrenze machte Stephan auch seinen Segelschein und den Führerschein für Motorboote.

Mit 16 Jahren in den USA

Stephan besuchte das Gymnasium an der Alwin-Nocke-Straße in Bremen. Nach der 11. Klasse ging es für ein Jahr in die USA, in den Bundesstaat New York. „Es war eine tolle und beeindruckende Zeit, obwohl ich mit meinen 16 Jahren in den USA nicht so viele Möglichkeiten hatte, wie bei uns in Deutschland“, stellte Stephan Wessels schnell fest. Neben dem Besuch der High School war er auch hier viel auf dem Wasser unterwegs, und im Winter ging es mit dem Board auch auf die Skipiste.

Zurück in Bremen, stand für Stephan, der die Arbeit seines Vaters hautnah erlebt und ein Schulpraktikum bei einem Optiker absolviert hatte, fest: „Ich werde Augenoptiker.“ Nach dem Fachabitur ging er bei seinem Vater in die Lehre und bliebt dort danach drei Jahre.

Doch so lange sein Vater im Geschäft war, wollte Stephan noch etwas erleben. Für vier Wochen ging es in die USA. In Orlando/Florida half er einem Bekannten in dessen Wakeboard- und Wasserski-Schule. Während dieser Zeit lernte er seine damalige Freundin kennen. Frisch verliebt – und die Aufenthaltsgenehmigung in den USA ging zu Ende. Da war Kreativität gefragt. Stephan flog wieder nach Deutschland, um sich dann als Arbeitskraft in der „Walt Disney World“ (Florida) zu bewerben. Er wurde angenommen und hatte eine Arbeitserlaubnis für immerhin ein Jahr.

Kontinente gewechselt

Die Beziehung zerbrach. Dafür kam eine junge Norwegerin ins Spiel. Nach dem Jahr ging es für Stefan zurück nach Deutschland und seine neue Freundin nahm ihr Studium in Kopenhagen auf. Wann immer es möglich war, zog es ihn nach Kopenhagen. Als seine Freundin zu einem Auslandssemester nach Hongkong aufbrach, packte auch Stephan seine Sachen. Nach einem kurzen gemeinsamen Aufenthalt ging Stephan nach Sydney, um in einer Optikerfirma zu arbeiten. Zudem ist Sydney ein idealer Platz für Wassersport. Anschließend reiste das Paar vier Wochen durch Vietnam und Kambodscha. Heute sind Reiseerlebnisse und Freundin nur noch eine schöne Erinnerung.

Zurück in Ganderkesee, arbeitete Stephan wieder bei seinem Vater in Ganderkesee und machte nebenberuflich nahe Braunschweig seinen Augenoptikermeister. Neben Beruf und Wassersport hat Stephan Wessels eine weitere Leidenschaft: Mit Freunden besitzt er ein Ultraleichtflugzeug. Dann heißt es für ihn: Nicht nur auf dem Wasser, sondern auch über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein.