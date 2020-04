Pandemie: Termine im Rathaus nun online buchbar

Ganderkesee Bürgermeisterin Alice Gerken spricht von einem „vorsichtigen Schritt hin zur Normalität“: Zwar bleibt das Ganderkeseer Rathaus aufgrund der Corona-Pandemie bis auf Weiteres für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen, doch nahezu alle Dienstleistungen werden von den Verwaltungsmitarbeitern auch weiterhin erbracht.

Ab diesem Montag, 20. April, können Termine dafür nicht mehr nur telefonisch, sondern auch online gebucht werden. „Auch die Dringlichkeit der Anliegen muss künftig nicht mehr nachgewiesen werden“, erklärt Bürgermeisterin Alice Gerken.

Die Möglichkeit der Online-Terminreservierung erstreckt sich auf die Bereiche Bürgerbüro und Kfz-Meldewesen. „Besucher werden weiterhin an der Tür abgeholt und zu einem geschützten Bereich begleitet“, erläutert Christian Hallanzy, Fachdienstleiter Bürgerbüro, das Vorgehen bei einem Besuch im Rathaus. „Kfz-Angelegenheiten können aus technischen Gründen wochentags bis 18 Uhr bearbeitet werden, sonstige Bürgerbüro-Termine sogar noch flexibler.“

Wer von der Online-Option keinen Gebrauch machen möchte, kann weiterhin telefonisch unter Telefon 04222/ 4 43 00 Termine vereinbaren – das gilt neben Bürgerbüro- und Kfz-Angelegenheiten auch für den Bereich Soziale Hilfen. Die Telefonnummer ist montags bis freitags von 7 bis 11.30 Uhr sowie von 12 bis 17 Uhr erreichbar.

Terminabsprachen mit dem Standesamt sind per Mail an standesamt@ganderkesee.de möglich. Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass Trauungen allerdings weiterhin nur im kleinsten Kreis – also Brautpaar und Standesbeamte – stattfinden können.

Terminvereinbarung unter www.ganderkesee.de