Ganderkesee Eben schnell was vom Bäcker holen, im Rathaus ein Formular abgeben oder eine Kleinigkeit in einem Geschäft erledigen – jeder Autofahrer kennt die dafür notwendige, oft hektische, Suche nach einem Parkplatz.

Im Zentrum Ganderkesees gibt es gar nicht mal so wenige Stellplätze für Pkws – immerhin über 200 Stück direkt um den Ring herum. Allerdings ist der Parkbedarf jüngst gewachsen: Seit der Eröffnung des Action-Marktes im Gesundheitszentrum hinter dem Rathaus gibt es im Ortskern mehr parkende Autos als vorher.

Weniger freie Parkplätze

„Was den Parkplatz am Rathaus betrifft, so ist dieser seit der Neueröffnung eines Geschäftes in der Tat stärker frequentiert“, bestätigte Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Die Gemeinde nehme wahr, dass es dadurch vermehrt zu Suchverkehr und Wendemanövern komme, wie es aber für vergleichbar gut angenommene Parkplätze durchaus üblich sei. Beschwerden in dem Zusammenhang habe es bislang nur vereinzelt gegeben.

„Entsprechend der höheren Frequenz gibt es auf dem Rathausparkplatz etwas mehr kostenpflichtige Verwarnungen, etwa wenn die Parkscheiben vergessen wurden“, so Gruhn weiter. Nach Ansicht der Verwaltung sei die Situation im Ortskern aber, auch wenn dort nicht immer freie Parkplätze in unmittelbarer Nähe zur Verfügung stünden, „insgesamt zumindest ausreichend.“

Ähnlich sieht es Timo Vetter, Vorsitzender des Vereins Gantermarkt. „Von der Gesamtmenge her bin ich der Meinung, dass wir im Kern gut aufgestellt sind“, betonte er, „weil wir den Marktplatz als Partner haben.“ Im Verlauf der Rathausstraße, die abseits des Markt-Parkplatzes einen barrierefreien sowie 35 normale Stellplätze bietet, sei allerdings zur Mittagszeit oft kaum ein freier Parkplatz zu finden.

Appell an Ladeninhaber

Dieses Problem sei zum Teil aber auch hausgemacht, so Vetter, weil Ladenbesitzer teilweise gerne vor ihrem eigenen Geschäft parkten. „Am liebsten fährt jeder ja direkt in den Laden“, sagte er scherzend. Der Gantermarkt appelliere daher an Geschäftsinhaber, nicht in der Rathausstraße zu parken, damit dort mehr Platz für die Autos der Kunden bleibe. „Man kann sich auch darüber freuen, einfach ein paar Meter zu laufen“, gab sich Vetter sportlich.

Um den Marktplatz herum sei auch der Wegfall des sogenannten Hagstedt-Parkplatzes an der Bergedorfer Straße vor rund zwei Jahren durchaus bemerkbar gewesen, sagte er: „Das kann der Platz eben nur teilweise kompensieren.“

Private Stellflächen

Der Action-Markt ist kein Mitglied des Gandermarkts, eine Mehrbelastung auf dem dortigen Parkplatz am Gesundheitszentrum beobachtet Vetter trotzdem. „Es ist bemerkbar, dass da oft alle Plätze belegt sind“, sagte er.

Rund um den Ganderkeseer Ortskern gibt es aber nicht nur öffentliche Parkplätze: Der Famila-Markt und die Volksbank stellen beide jeweils große Stellflächen für ihre Kunden zur Verfügung.

Die unmittelbare Nähe zu benachbarten Läden mag da zum Fremdparken verlocken, zumal es dort bislang keine Schranken oder Ticketautomaten gibt. Die beiden Unternehmen sehen die aktuelle Situation jedoch sehr unterschiedlich.

Fremdparken geduldet?

„Für alle unsere Standorte gilt, dass wir die für unsere Kunden bereitgestellten Parkflächen in regelmäßigen Abständen überprüfen“, kommentierte Annett Rabe, Pressesprecherin der Bünting-Gruppe, zu der Famila gehört, die Situation.

Sie schloss nicht aus, dass die Leitung des Ganderkeseer Marktes mit „entsprechenden Maßnahmen“ – wie beispielsweise einer Parkscheibenpflicht – reagieren werde, sollten die eigenen Kundenparkplätze dauerhaft durch Fremd- und Dauerparker blockiert werden.

Entspannter sieht die Volksbank die Nutzung ihres Parkplatzes am Ring. „Wir dulden, dass unser Parkplatz fremdgenutzt wird“, sagte Prokurist Sascha Dellwo. Die alte Schrankenanlage an der Einfahrt – schon seit langem ohne Schranken – stamme aus der Zeit vor 2013, als es den benachbarten Parkplatz Am Glockenstein noch nicht gab und die Volksbank unerlaubtes Fremdparken am eigenen Haus unterdrücken wollte. „Das hat sich aber deutlich entspannt“, so Dellwo weiter. „Wir kontrollieren daher nicht, welche der geparkten Autos unseren Kunden gehören.“

Da die Volksbank zum Ende dieses Jahres umfangreiche Umbauten plane, werde es zum Herbst hin aber auch im Bereich des hauseigenen Parkplatzes zu Einschränkungen kommen, erklärte Dellwo.