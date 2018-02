Pfandringe zur Probe an Bahnhöfen

Ganderkesee Es ist ein Experiment, auf dessen Ergebnis Politik und Verwaltung gespannt sind: An den Bahnhöfen in Ganderkesee und Bookholzberg sollen probeweise Abfallbehälter mit Pfandringen versehen werden, um Flaschensammlern das Wühlen im Müll zu ersparen. Das hat der Ausschuss für Straßen und Verkehr jetzt einstimmig beschlossen.

Die Initiative kommt von der SPD: Pfandringe seien geeignet, um Müllmengen zu reduzieren und Pfandflaschen der Wiederverwertung zuzuführen, begründete Ratsherr Marcel Dönike den Antrag. Und man erspare Menschen, die Pfandflaschen für ihren Lebensunterhalt sammeln, eine unwürdige Suche.

Die Metallringe mit Flaschenhaltern, die pro Stück rund 120 Euro kosten, werden von außen an den Abfallbehältern befestigt. In Ganderkesee werden zwei, in Bookholzberg ein Mülleimer entsprechend ausgerüstet.