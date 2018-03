Ganderkesee Eigentlich waren ja nur Piloten eingeladen – aber Nathanael hatte Glück: Seine Tante, Pilotin aus Bremen, nahm den Neunjährigen am Freitagabend mit in den Aerodrome auf dem Ganderkeseer Flugplatz. Dort traf der Syker einen echten Astronauten. Thomas Reiter, der in der Gemeinde Rastede lebt, war zu Gast beim 7. Ganderkeseer Pilotenabend. Anderthalb Jahre hat Jochen Klein, Mitarbeiter der Flugplatz-Verwaltung, versucht, den ehemaligen Astronauten für einen Vortrag in Ganderkesee zu gewinnen.

Am Freitag war es endlich so weit. Reiter, der heute als Koordinator für internationale Agenturen sowie Berater des Generaldirektors bei der Weltraumorganisation ESA arbeitet, sprach vor rund 80 Piloten über das Thema „Aktuelle Höhepunkte und Perspektiven der astronautischen und robotischen Raumfahrt in Europa“.

Die Zuhörer erfuhren unter anderem, dass die Wettersatelliten der ESA so genau Klimaveränderungen zeigen können, „dass Landwirte erfahren, wo sie ihren Boden düngen müssen, und Vorhersagen zu ihren Ernteerträgen erhalten“. Beispielhaft erläuterte Reiter auch, woran die Astronauten im All forschen. So sei etwa ein Plasma entdeckt worden, mit dem sich das Personal im Krankenhaus schneller desinfizieren kann.

Mit einem Video nahm der 59-Jährige das Publikum mit auf eine Reise durch die Raumstation. Die Zuhörer erfuhren, dass amerikanische Raumanzüge langlebiger sind als russische und dass ein Außeneinsatz im All auf sechs Stunden begrenzt ist, weil der Filter für Kohlendioxid nicht länger hält.

Nathanael, der Autogramme für sich und seinen Bruder ergattern konnte, war sich am Ende aber nicht ganz sicher: „Fliegen will ich auf alle Fälle, aber ob ich Astronaut werden möchte, weiß ich noch nicht.“