Ganderkesee Ein falscher Tritt, metallisches Schnappen und der eigene Fuß von zwei gezackten Stahlbügeln eingeklemmt – bei den Begriffen Jagdfalle oder Fangeisen kommt dieses Bild schnell in den Sinn. Tatsächlich aber sind „Tellereisen“, die durch einfaches Drauftreten ausgelöst werden, in Europa seit 1995 verboten. Die nach wie vor erlaubten Totfangfallen dürfen zudem nicht einfach offen ausgelegt werden – genau das erlebte aber eine Spaziergängerin am vergangenen Freitag, 8. November, nahe Bookholzberg.

Durch Zufall entdeckt

Simone Stange war an dem Tag mit ihren beiden Hündinnen draußen im kleinen Mittelhoop unterwegs, um Pilze zu fotografieren. Als eine Hündin in Richtung eines am Boden liegenden Knochens zog, bemerkte Stange eine offene Jagdfalle auf dem Boden. Ein Foto davon teilte sie auf der sozialen Plattform Facebook, um andere Menschen zu warnen, alarmierte tags darauf aber auch die Polizei.

„Das ist ein ausgesprochen großes Eisen“, sagte der Ganderkeseer Hegeringsleiter Jan-Bernd Meyerholz, der den Fund und auch das Foto im Internet gesehen hatte, „die offene Variante ist aber verboten.“ Seines Wissens nach seien in der örtlichen Jägerschaft derzeit nur Lebendfallen im Einsatz.

Diese Einschätzung teilte auch sein Kollege Wilke Oeltjen, der nur unweit des Fundortes wohnt. „Totschlagfallen sind ein heikles Thema. Ich selber verzichte deshalb darauf und kenne auch niemanden, der sie benutzt.“ Diese Fallen sind grundsätzlich in einigen Bundesländern Deutschlands – auch in Niedersachsen – erlaubt, dürfen aber nur innerhalb eines sogenannten Fangbunkers aufgestellt werden: ein Gehäuse, das die Falle umschließt und ein Auslösen durch zu große Tiere verhindert. „Diese Totschlagfallen gehen nur dann los, wenn am Köder gezogen wird, und müssen dabei auch bestimmte Zugkräfte haben“, erklärte Oeltjen. Ein Öffnen des Fangbunkers sorge ebenfalls für ein Auslösen.

Jäger dürfen aber nicht einfach so eine Falle installieren. „Man muss dafür einen Sachkundenachweis erbringen“, so Oeltjen. Auf einem Lehrgang wird das Thema in der Praxis vertieft und rechtliche Fragen besprochen – dazu gehören auch Warnhinweise. Oeltjen: „Beim Einsatz von Totschlagfallen müssen im Revier Hinweisschilder aufgestellt werden.“

Jagdfallen – was ist erlaubt? Die Fallenjagd ist eine Jagdausübung und setzt eine gültige Erlaubnis voraus. Ein Jagdschein alleine reicht dafür nicht, es muss zusätzlich ein Sachkundenachweis erbracht werden. In Niedersachsen sind Fallen erlaubt, die Tiere sofort töten oder aber lebend und unversehrt fangen. Sogenannte Totfangfallen dürfen nur über einen Abzug ausgelöst werden, nicht aber durch das Treten auf einen Auslösemechanismus. Mit Fallen darf nicht an Orten gejagt werden, wo Menschen und andere Tiere gefährdet sind. Um Wohnhäuser herum gilt ein Mindestabstand von 300 Metern. Eine Ausschilderung von Jagdfallen ist in Niedersachsen nur notwendig, wenn diese nicht auf auf dem eigenen Grundstück liegen.

Aufregung über Schild

Nur zwei Tage nach dem Foto von Simone Stange wurde auf Facebook eine weitere Aufnahme zum Thema Jagdfallen geteilt: Auf der Großen Höhe hatte eine Spaziergängerin am Sonntag, 10. November, ein Schild fotografiert, das vor „Fangeisen“ warnte, darunter eine symbolische Falle mit gezackten Bügeln und der Hinweis, auf den Wegen zu bleiben sowie Hunde anzuleinen.

Der Fund sorgte online für Empörung, auch hier wurden die zuständigen Behörden informiert. „Wir haben mit dem Jagdpächter des Reviers gesprochen“, erklärte eine Mitarbeiterin der Unteren Jagdbehörde des Landkreises Oldenburg. Dieser habe jedoch weder Schilder noch Fallen aufgestellt. „Er hat zur Sicherheit vor Ort nachgesehen, jedoch keine Fallen gefunden“, hieß es weiter.

Tatsächlich war der Grundstücksbesitzer verantwortlich, wie die Behörde feststellte. Fallen hatte er nicht ausgelegt, lediglich das Warnschild angebracht – sein gutes Recht, wie die Mitarbeiterin sagte: „Das ist sein eigener Grund und Boden.“ Die Gründe für die Handlung sind unklar, der Grundbesitzer wolle jetzt aber dafür sorgen, dass die Schilder sichtbar auf seinem eigenen Grundstück stehen, so die Untere Jagdbehörde.

Ein Nachspiel hat indes der Fund im kleinen Mittelhoop: Weil die fotografierte Falle beim Eintreffen der Polizei bereits entfernt worden war, wird in der Angelegenheit derzeit gegen Unbekannt ermittelt, wie Daniela Seeger, Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, erklärte. „Auf Informationen aus sozialen Medien zu reagieren, ist immer schwierig“, sagte sie. „Wenn es sich aber bestätigt, wird eine Strafanzeige erstellt.“

Unmut bei Jägern

Die fotografierte Falle, die als Abzugeisen identifiziert wurde, sorgt nicht nur im Internet für Unmut. Auch die örtlichen Jäger sind alles andere als glücklich: „Es darf nicht sein, dass so etwas passiert“, sagte Wilke Oeltjen. Auch Jan-Bernd Meyerholz bedauert den Vorfall. „Wenn solche kriminellen Handlungen ausgeübt werden, ist das für uns ein Problem. Gerade jetzt, wo Jäger bei Problemen wie Nutrias wieder mehr gefragt sind“, sagte er. Viele Aktionen der Jägerschaft zum Naturschutz fänden kaum öffentliche Beachtung, umso ärgerlicher sei es, durch die Handlungen Unbekannter in Verruf gebracht zu werden.

• Hinweise zu Jagdfallen können Bürger unter Telefon 04431/94 10 bei der Polizei in Wildeshausen melden.