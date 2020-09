Polizeimeldungen Aus Ganderkesee: Einbruch in Friseursalon und Sachbeschädigung

Ganderkesee Ein Friseursalon am Ring in Ganderkesee wurde in der Nacht zu Sonnabend von Einbrechern heimgesucht. Die unbekannten Täter brachen ein Toilettenfenster auf und gelangten so ins Geschäft. Sie entwenden Wechselgeld und eine hochwertige Kaffeemaschine. Die genaue Schadenshöhe stand am Sonntag nach Angaben der Polizei noch nicht fest.

Spiegel abgebprochen

Ärgern mussten sich mehrere Anlieger des Helmut-Denker-Weges in Ganderkesee am Sonnabendmorgen: Unbekannte hatten dort an acht geparkten Fahrzeugen einen oder auch beide Außenspiegel abgebrochen. Die Taten geschahen zwischen 21 Uhr am Freitagabend und 1.30 Uhr in der Nacht. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei mit rund 3000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wildeshausen, Telefon 04431/94 11 15 zu melden.