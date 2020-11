Rathaus Ganderkesee: Vossmeyer neue Ansprechpartnerin

Ganderkesee Claudia Vossmeyer ist ab sofort erste Ansprechpartnerin für die Besucherinnen und Besucher im Ganderkeseer Rathaus. Die 49-Jährige gibt am Infotresen im Foyer Auskünfte, leitet an die richtigen Stellen im Hause weiter und bucht (derzeit vorrangig telefonisch) Termine. Zudem ist die gelernte Bürokauffrau, die zuvor in verschiedenen Unternehmen als kaufmännische Angestellte tätig war, unter anderem für den Verkauf von Ganderkesee-Souvenirs zuständig. Künftig wird für Claudia Vossmeyer auch die Herausgabe von Dokumenten in ihren Arbeitsbereich fallen.

Bürgermeisterin Alice Gerken freut sich über die neue Funktion im Foyer und deren Besetzung durch Claudia Vossmeyer. „Das schafft Orientierung und unterstreicht das Selbstverständnis unserer Gemeinde als serviceorientierter Dienstleister.“