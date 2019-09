Ganderkesee Service in neuer Optik am alten Standort: Seit Montag ist das Bürgerbüro im Rathaus in Ganderkesee wieder geöffnet. Drei Wochen haben die Umbauarbeiten insgesamt gedauert. Die Verantwortlichen zeigten sich zufrieden mit dem Ergebnis.

Heller und barrierefrei

„Es ist viel heller geworden“, sagte Matthias Meyer, der Erste Gemeinderat. Die Orientierung für die Bürger sei erleichtert und der Informationstresen jetzt auch barrierefrei. Meyer betonte: „Wir haben uns Mühe gegeben.“

Der geschwungene neue Tresen ragt weiter ins Foyer hinein als der Vorgänger. „Die Leute laufen jetzt nicht mehr daran vorbei auf der Suche nach dem richtigen Büro“, erklärte Christian Badberg, Fachdienstleiter Interner Service.

Für Wartende wurde direkt um die Ecke am Lichthof ein Zimmer eingerichtet. „Ratsuchende und Wartende müssen sicht jetzt nicht mehr einen Raum teilen“, erklärte Meyer. Das Wartezimmer ersetzt zwei ehemalige Büros zur Arbeitslosengeld–II-Anmeldung, die innerhalb des Rathauses verlegt wurden. Ein Informationsdisplay mit Tonsignal zeigt den wartenden Bürgern jetzt die nächsten freien Zimmer an.

Haupteingang blieb zu

Während der Umbauarbeiten, die am Montag, 19. September, begannen, war das Rathaus nur eingeschränkt zugänglich, da der Haupteingang für diese Zeit ausfiel. Bürger mussten den Umweg übers Nachbargebäude mit den Sitzungssälen nehmen, oder den rückwärtigen Eingang, an dem mit einer provisorischen Rampe der Zugang für Rollstuhlfahrer gewährleistet wurde. „Wir haben in der Zeit einen Not-Tresen im Bereich der Kfz-Anmeldung eingerichtet“, sagte Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Seitens der Bürger habe es aber Verständnis für die Einschränkungen gegeben: Gruhn: „Beschwerden gab es keine.“

Entwurf von Architekten

Die Neugestaltung des Bürgerbüros, die als Idee bereits seit 2012 existiert, begann im vergangenen Jahr. „Wir haben einen Innenarchitekten beauftragt, uns Ideen dafür zu liefern“, sagte der Fachbereitsleiter Gebäudeservice, Rainer Loog. Über den anschließenden Vorentwurf des Architekturbüros Labrenz & Labrenz aus Sandkrug wurde abgestimmt und auch überlegt, welcher Zeitraum sich für den Umbau anbietet. „In der Sommerzeit ist ja nicht so viel los“, erklärte Loog, „auch wenn sich das jetzt noch etwas hingezogen hat.“ Für die beteiligten Handwerker war die Koordination des Umbaus eine Herausforderung. Loog: „Da waren fünf bis sechs Gewerke gleichzeitig vor Ort, das war ein ziemliches Gewusel.“ Am vergangenen Freitagmittag wurden die Arbeiten aber termingerecht fertig. „Wir haben jetzt wieder den vorherigen Zustand, nur besser und schöner“, fand Badberg.

Der neue Tresen dient nicht nur als barrierefreier Blickfang, sondern ermöglich auch mehr Diskretion, da die Mitarbeiter viel Platz zwischen sich haben und es zusätzlich auch einen abgetrennten Arbeitsplatz gibt.

Insgesamt 140 000 Euro

Die Gesamtkosten des Umbaus stehen derzeit noch als Schätzung um Raum. „Wir haben noch nicht schlussgerechnet“, sagte Loog, „aber rund 140 000 Euro, einschließlich Planung und Entwurf, werden das.“

Zeitgleich mit dem neuen Bürgerbüro ist auch die Kfz-Anmeldestelle der Gemeinde wieder eröffnet worden, die zwei Wochen lang geschlossen war. Wie Hauke Gruhn mitteilte, sei eine Vertretung aufgrund von Schulungsbedarf und der vertraglichen Situation mit dem Landkreis nicht möglich gewesen, weshalb auf umliegende Gemeinden verwiesen worden sei.